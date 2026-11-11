11 de noviembre de 2026 Inicio
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11/11: la fecha más espiritual del año y el ritual para aprovechar su energía

Es una fecha asociada con la intuición, los nuevos comienzos y la transformación espiritual. Conocé qué significa esta combinación en numerología y cómo hacer un rito para pedir deseos, soltar lo que ya no suma y atraer nuevas oportunidades.

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El 11/11 es una fecha asociada con la intuición
El 11/11 es una fecha asociada con la intuición, los nuevos comienzos y la posibilidad de dejar atrás aquello que ya no acompaña.
  • Qué representa el número 11 y por qué se lo considera un número maestro.
  • Cuál es el significado espiritual de la repetición del 11 en el calendario.
  • Cómo hacer el ritual de 11/11 para dejar atrás miedos, hábitos y situaciones.
  • Qué intenciones escribir y cómo convertir los deseos en acciones concretas.

11/11: la fecha más espiritual del año y el ritual para aprovechar su energía- este día es considerado, dentro de la numerología y distintas corrientes espirituales, uno de especial intensidad simbólica. Qué representa el número y cómo hacer una práctica sencilla para aprovechar este portal energético.

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El calendario marca hoy 11/11, una combinación que desde hace años despierta interés entre quienes creen en el simbolismo y los ritos de intención. Pero ¿qué tiene de especial este dígito y por qué se lo considera poderoso?. En el sistema numerológico, es un código maestro y, a diferencia de otros números, no se reduce inmediatamente a una sola cifra y se lo relaciona con la intuición, la percepción, la sensibilidad y la conexión con aquello que todavía no podemos ver con claridad.

Esta combinación numérica también puede pensarse como una puerta entre dos mundos: por un lado, la realidad concreta y, por otro, aquello que deseamos, imaginamos o intuimos. Por eso, suele asociarse con momentos de despertar y nuevos comienzos.

Por qué el 11/11 es considerado un día especial

La repetición del número potencia su simbolismo. El 1 representa iniciativa, identidad, comienzo y voluntad. Cuando aparece dos veces, esa energía se intensifica; y cuando se repite en la fecha 11/11, se convierte en una combinación que muchas corrientes espirituales interpretan como una oportunidad para detenerse, escuchar la intuición y revisar hacia dónde se quiere avanzar.

No se trata necesariamente de pedir una lista interminable de deseos. La propuesta espiritual puede ser mucho más simple: poner atención en lo que queremos construir y elegir una intención concreta.

Cómo es el mejor ritual del 11/11 para aprovechar su energía

Para aprovechar simbólicamente esta fecha no hace falta hacer un ritual complicado ni comprar ningún elemento especial.

1. Buscá un momento de calma

Puede ser a las 11:11, si es posible, aunque cualquier momento del día sirve. Apagá el celular durante unos minutos, prendé una vela si te gusta hacerlo y sentate en silencio.

2. Escribí qué querés dejar atrás

Anotá una situación, pensamiento, miedo o hábito que ya no querés seguir alimentando. No hace falta escribir una explicación larga. Una frase alcanza.

3. Elegí una intención

Después, escribí qué querés abrir o construir en esta nueva etapa. Lo ideal es formularlo en presente y de manera concreta: “Elijo confiar en mi intuición”, “Me permito empezar de nuevo” o “Abro espacio para nuevas oportunidades”.

4. Hacé 11 respiraciones conscientes

Cerrá los ojos y respirás lentamente 11 veces. La idea no es pedirle algo al universo de manera automática, sino usar ese momento para conectar con la intención que acabás de escribir.

5. Cerrá el ritual

Leé tu intención una última vez y agradecé por aquello que ya tenés y por lo que estás dispuesto a construir. Después podés guardar el papel o romperlo, según quieras conservar la intención o simbolizar que dejás ir lo anterior.

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