Le transfirieron $500 mil a un cuidacoches por error y los devolvió

Ocurrió en Villa Dolores, Córdoba. "No me quiero quedar con algo que no me corresponde", explicó Jorge, el protagonista de la historia.

En diálogo con el medio local El Doce TV, Jorge detalló el momento del encuentro con la mujer. "Vino y me dijo que sin querer me había transferido $500.000 pesos. Le pedí que espere a que revise mi cuenta para asegurarme de que sea así porque no me quiero quedar con algo que no me corresponde".

La reacción de la mujer al enterarse de la devolución completa del dinero fue de inmensa gratitud, ofreciéndole a Jorge una recompensa por su notable gesto. Sin embargo, el "Tío Kelly" rechazó amablemente la oferta.

"Me dijo que me iba a recompensar, pero yo le dije que no, que mi recompensa es levantarme todos los días y venir a trabajar y encontrarme con el cariño de la gente de Villa Dolores", señaló.

Finalmente, Jorge aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la percepción social de los cuidacoches, una labor a menudo estigmatizada. "Así soy yo. Hay mucha gente que piensa que los cuidacoches somos malos, pero no es verdad. No todos somos así. Me deja tranquilo haber devuelto algo que no era mío", concluyó.