San Luis: le transfirieron $540 millones por error, se los gastó y ahora le exigen una fianza para no ir presa

Verónica Alejandra Acosta esperaba recibir la cuota alimentaria de su ex pareja.

Acosta compró una heladera, una freidora, un microondas, dos televisores, cerámicos para el piso de su casa y una mochila de inodoro. Además, adquirió un vehículo Ford Ka 2014.

"Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios. No sabía que era del Gobierno", contó Acosta.

La mujer está imputada por defraudación al Estado, retención indebida y otros delitos. Tanto a ella como a cinco familiares suyos, la Justicia les exige una fianza de $30 millones por persona para no quedar detenidos.

El responsable del error fue el contador del gobierno de San Luis. A Acosta le congelaron la cuenta bancaria, le allanaron su casa y le confiscaron los bienes. Su abogado, Hernán Echevarría, advirtió que la mujer nunca fue notificada oficialmente del error y sostiene que no existió ninguna maniobra fraudulenta.

"Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes", señaló el abogado.