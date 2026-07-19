Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una escena inesperada. Ciro Martínez, líder de Los Piojos, sorprendió a los pasajeros de un vuelo repleto de hinchas argentinos al interpretar con su armónica "Tan solo", mientras la aeronave permanecía demorada antes del despegue.
El avión, que tenía como destino Nueva York, quedó detenido durante aproximadamente una hora en la pista debido a las malas condiciones climáticas. Lejos de generar malestar, la espera terminó convirtiéndose en un momento de celebración cuando el músico tomó su armónica y comenzó a tocar uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.
Varios pasajeros grabaron la improvisada actuación y en pocas horas, las imágenes se viralizaron entre los fanáticos de la Selección y de Los Piojos, quienes destacaron el clima de festejo que se vivió a bordo en la previa del partido decisivo frente a España.
Los inconvenientes que enfrentan los hinchas para llegar a la final
La emoción por disputar la final también quedó atravesada por importantes complicaciones logísticas. Las tormentas que afectan distintos puntos de Estados Unidos provocaron demoras, desvíos y cancelaciones de vuelos, dejando a numerosos simpatizantes varados a pocas horas del encuentro decisivo.
Uno de los casos más comentados fue el de un vuelo que debía arribar a Nueva York y fue desviado hacia Washington debido al mal tiempo. Los pasajeros permanecieron alrededor de una hora en tierra antes de poder continuar con el operativo para llegar a destino.
Las dificultades no se limitan al transporte aéreo. Muchos vuelos ofrecen únicamente conexiones con largas escalas, lo que dificulta arribar a tiempo al estadio. Ante ese panorama, cientos de hinchas buscaron alternativas por ruta, pero la alta demanda agotó la disponibilidad de autos de alquiler en varias ciudades.
Como consecuencia, numerosos argentinos debieron reorganizar sobre la marcha sus itinerarios, trasladarse hasta aeropuertos secundarios o emprender viajes terrestres de varias horas para intentar llegar a Nueva York antes del inicio de la final.