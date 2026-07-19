Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral El cantante de Los Piojos convirtió la espera en un momento inolvidable al interpretar uno de los clásicos de la banda en un vuelo con destino a Nueva York que permaneció una hora detenido en tierra por cuestiones climáticas. Agregar C5N en









Ciro Martínez tocó su armónica en un avión repleto de hinchas rumbo a la final y el video se volvió viral

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España dejó una escena inesperada. Ciro Martínez, líder de Los Piojos, sorprendió a los pasajeros de un vuelo repleto de hinchas argentinos al interpretar con su armónica "Tan solo", mientras la aeronave permanecía demorada antes del despegue.

El avión, que tenía como destino Nueva York, quedó detenido durante aproximadamente una hora en la pista debido a las malas condiciones climáticas. Lejos de generar malestar, la espera terminó convirtiéndose en un momento de celebración cuando el músico tomó su armónica y comenzó a tocar uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

Varios pasajeros grabaron la improvisada actuación y en pocas horas, las imágenes se viralizaron entre los fanáticos de la Selección y de Los Piojos, quienes destacaron el clima de festejo que se vivió a bordo en la previa del partido decisivo frente a España.

#Argentina siempre y en todo lugar: hasta en el aire



Un avión de Aerolíneas tuvo que desviarse y aterrizar en Washington



En el mismo viajaba Ciro, el cantante de Los Piojos, que ante la situación improvisó el himno nacional con su armónica y desató la locura de los… pic.twitter.com/xUtUQVWqWr — doble amarilla (@okdobleamarilla) July 19, 2026 Los inconvenientes que enfrentan los hinchas para llegar a la final La emoción por disputar la final también quedó atravesada por importantes complicaciones logísticas. Las tormentas que afectan distintos puntos de Estados Unidos provocaron demoras, desvíos y cancelaciones de vuelos, dejando a numerosos simpatizantes varados a pocas horas del encuentro decisivo.

Uno de los casos más comentados fue el de un vuelo que debía arribar a Nueva York y fue desviado hacia Washington debido al mal tiempo. Los pasajeros permanecieron alrededor de una hora en tierra antes de poder continuar con el operativo para llegar a destino.