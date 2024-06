Las dificultades de los comedores de Mar del Plata para funcionar: "Le pedimos a Pettovello que se vaya"

Mientras el Gobierno comienza a repartir los alimentos hallados en galpones del Ministerio de Capital Humano, la realidad no puede esperar: la situación es apremiante y comedores de todo el país siguen haciendo malabares para poder seguir funcionando. Desde Mar del Plata criticaron a la ministra Sandra Pettovello y le pidieron "que se vaya". "Milei solamente ve arriba, no ve a la gente de abajo" , agregaron.

"La mayoría de los compañeros nos ayudan, ponemos todas las cocineras un poco para poder comprar pollo y verduras. Pero no podemos sostener mucho ahora, antes el intendente nos daba una garrafa por mes, ¿ahora cómo hacemos para poder darle de comer a los que menos tienen? La garrafa está $10 mil, dura cerca de 15 días", cuestionó.

En una recorrida por el lugar, Marisa mostró la huerta que iniciaron. "Es una alternativa, pusimos unos plantines para poder tener alguna verdura para cocinar; pero lo que queremos es trabajo". "Hay gente que viene de Buenos Aires a Mar del Plata para poder tener trabajo digno pero no hay. Las empresas despidieron a un montón de gente y cuanto más despidos hay más gente se arriba a nuestro comedor", remarcó.

La mujer enfatizó que "el intendente cortó todo, no nos ayuda en nada. Antes nos ayudaba con verdura y carne". "A veces recibimos donaciones de los vecinos que ven la necesidad que hay, pero es muy difícil sostener el comedor, por eso le decimos a Milei cómo no puede ver a la gente que menos tiene. Él dice que está todo bien pero está todo mal. Si las grandes empresas despiden gente y hay más gente que no tiene para comer obviamente va a haber más comedores", planteó.

"¿Cuántos alimentos tenían guardados cuando la gente no tenía para comer? ¿Por qué no se repartieron barrio por barrio? Milei solamente ve arriba, no ve a la gente de abajo. Hay criaturas que comer una vez al día. Es muy triste. Le estamos diciendo a Pettovello que se vaya, que no está apta para el lugar donde está. Que deje el lugar a otro que vea por el pueblo, porque supuestamente el pueblo lo votó", concluyó Marisa.