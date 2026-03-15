Lanzan una plataforma orientada al cuidado de adultos mayores El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel y el dirigente social Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita, crearon CUIDARnos, un proyecto busca dar respuesta a una demanda constante en la sociedad ante el aumento de la esperanza de vida de la población y a la vez genera empleo en la economía popular. Por + Seguir en







El sistema conecta a familias con cuidadores organizados dentro de una red cooperativa.

El empresario agroindustrial Gustavo Grobocopatel y el dirigente social Alejandro Gramajo, del Movimiento Evita, crearon CUIDARnos, una plataforma digital orientada a la asistencia integral de adultos mayores. El proyecto busca dar respuesta a una demanda constante en la sociedad ante el aumento de la esperanza de vida de la población y la necesidad de profesionalizar el sector.

El sistema conecta a familias con cuidadores organizados dentro de una red cooperativa para transformar una tarea habitual en una actividad formal. Además, el software incorpora herramientas de seguimiento y georreferenciación para optimizar la coordinación del servicio y reducir los riesgos en los domicilios.

"El cuidado de adultos mayores es una necesidad creciente en la sociedad y todavía no estamos preparados para dar este tipo de servicios con la calidad requerida", señaló Grobocopatel.

Para resolver estas falencias, la propuesta absorbe la carga administrativa de las contrataciones. Sobre este punto, el empresario detalló: "El modelo de negocios se basa en la calidad técnica, en una solución integrada para disminuir la complejidad de los que contratan, nos hacemos cargos de los salarios, pagos de impuestos, seguros de riesgos y cuadros de reemplazo de los cuidadores".

Tanto Grobocopatel como Gramajo plantean el emprendimiento como un puente entre el ámbito privado y la economía popular para formalizar un rubro caracterizado históricamente por la precariedad.