Cómo es la nueva digitalización de la VTV y cuándo se implementaría en 2026 Conocé el sistema, que saldría a la luz en junio de 2026, para disponer de la información de tu auto en cualquier dispositivo móvil. Por + Seguir en







Actualización en el trámite de la VTV.

La VTV avanza hacia un sistema más moderno y unificado, con controles más estrictos y herramientas digitales para mejorar la seguridad vial.

Se implementa un registro digital por patente y certificados con QR, reemplazando progresivamente la oblea física.

El trámite será más ágil: incluye turnos y pago online, con historial del vehículo en la nube.

También se ajustan plazos y beneficios, con descuentos para algunos grupos y revisiones cada 2 años para autos de 5 a 10 años. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa una etapa de cambios orientada a unificar criterios de seguridad vial en todo el país. Con la incorporación de herramientas digitales y controles más estrictos, el sistema busca ordenar y centralizar el seguimiento técnico de los vehículos en circulación. Si bien la obligatoriedad continúa bajo la órbita de cada provincia, esta actualización permite un control más eficiente, claro y transparente del estado del parque automotor a nivel nacional.

En este contexto, tanto el Gobierno de Argentina como las jurisdicciones locales avanzan en una modernización que no se limita a lo tecnológico, sino que también contempla el aspecto económico. La medida incluye beneficios como descuentos del 50% para determinados grupos, lo que reduce el costo del trámite y facilita el acceso. El objetivo es evitar que el factor económico se convierta en un obstáculo para cumplir con la normativa vigente.

vtv inspección.jpg De fondo, esta transformación apunta a mejorar los niveles de cumplimiento y eliminar las diferencias que existían entre distritos. Al establecer criterios más homogéneos, se garantiza mayor equidad entre los conductores y se fortalece la seguridad en calles y rutas. Con reglas más claras y procesos más ágiles, el sistema busca reducir la siniestralidad a través de un control preventivo adaptado a las demandas actuales.

De qué se trata la digitalización de la VTV planificada para 2026 La digitalización de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) prevista para 2026 marca una transformación profunda orientada a reducir la burocracia y unificar los controles en todo el país. El eje central de esta reforma es la creación de un registro único digital asociado a la patente, que permitirá a las autoridades consultar en tiempo real el estado de cada vehículo desde dispositivos móviles. En este contexto, la clásica oblea en el parabrisas comenzará a ser reemplazada por certificados digitales con códigos QR, lo que aportará mayor seguridad y dificultará la falsificación de los comprobantes.

vtv (4).webp En el plano operativo, esta modernización simplifica cada etapa del trámite, desde la solicitud del turno hasta el pago anticipado obligatorio de forma online. Además, los resultados de la inspección —como el estado de frenos, luces y emisiones— quedarán automáticamente almacenados en la nube. Esto permitirá a los propietarios acceder al historial completo del vehículo desde cualquier dispositivo, aportando transparencia y una trazabilidad clave tanto para la seguridad vial como para la compraventa de autos usados.