La Veloz del Norte II: condenaron al empresario Marcos Levin por el secuestro de 17 trabajadores

Marcos Levin, ex dueño de la empresa de transporte

El Tribunal Oral Federal de Salta condenó este jueves al empresario Marcos Levin, ex dueño de La Veloz del Norte, a 18 años de prisión por su responsabilidad en los secuestros y tormentos recibidos por 17 trabajadores de la empresa de colectivos de Salta. Junto a él, también fueron condenados a 16 años de prisión el ex comisario Víctor Almirón y el ex jefe de personal de la empresa, José Antonio Grueso.