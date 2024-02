La UTA anunció paro de colectivos por tiempo indeterminado por deuda con los choferes

La Unión Tranviaria Automotor de una provincia convocó a la medida de fuerza a partir de este miércoles tras denunciar que las empresas del sector aún no abonaron el sueldo de enero y tampoco diferencias salariales de noviembre y diciembre.

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) convocó a un paro de colectivos por "tiempo indeterminado" a partir de este miércoles en una provincia del Noroeste Argentino, tras denunciar que las empresas del sector aún no abonaron el sueldo de enero y tampoco diferencias salariales de noviembre y diciembre.

Jorge Pacheco, secretario general local de la UTA que se referencia con Roberto Fernández, secretario general nacional del gremio, explicó a la prensa que no se llegó "a ningún acuerdo" y que no han tenido "respuesta por parte de las empresas” por las deudas que mantienen con los choferes.

Colectivos Santiago del Estero La UTA de Santiago del Estero convocó a un paro por tiempo indeterminado. Municipalidad de la Ciudad Santiago del Estero

"Pasan los días y si esto no se resuelve se va a complicar más, en un par de semanas deberíamos estar cobrando el sueldo de febrero y no tenemos novedades del sueldo de enero", sostuvo Pacheco, y explicó que el paro es por "tiempo indeterminado y sin asistencia al lugar de trabajo, porque no tenemos ningún tipo de ofrecimiento”.

El gremialista dijo que se continuará manteniendo el diálogo con la patronal para "tratar de ver si hay alguna solución", pero detalló: "Hemos venido dialogando con las empresas y nos dicen que no hay solución para nosotros".

Además, manifestó que está "en conversaciones permanentes con el secretario nacional, Roberto Fernández" y aclaró que "la medida de fuerza está avalada por UTA nacional".