18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Los efectos del fallo son para los niños de la familia que realizó la demanda y para ellos se aplicará la ley sancionada por el Congreso.

Por
La Justicia declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial.

La Justicia declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, declaró la inconstitucionalidad del veto presidencial a la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor
Te puede interesar:

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

La resolución se dictó en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad y sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad

Los efectos del fallo son para los niños de la familia que demanda, lo que hace que para ellos se aplique la ley sancionada por el Congreso.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del veto del presidente Javier Milei a las leyes que disponían aumentos a jubilados, la restauración de la moratoria previsional y la declaración emergencia en discapacidad, el Gobierno publicó un comunicado en el que explicó que la aprobación de las normas se hizo "atentando contra el equilibrio fiscal" y "contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación". "No hay plata", insistieron.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable, sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación", comenzaba el texto.

Luego, afirmó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026". "Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante", añadió el comunicado.

"Determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos. La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", expresó el Gobierno.

"A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Javier Milei por su ataque en redes

La Justicia rechazó el amparo de Ian Moche contra Milei por su ataque en redes

La estrategia de Economía es que “ningún peso va a la calle”,

Economía logró renovar casi $3.8 billones y profundiza el plan para "sacar pesos de la calle"

confirmada la megasesion en diputados para tratar los vetos de milei y una agenda que incomoda para el gobierno

Confirmada la megasesión en Diputados para tratar los vetos de Milei y una agenda que incomoda para el Gobierno

play

Palazzo destacó la unidad del peronismo y advirtió sobre el modelo de crueldad de Javier Milei

play

Gabriel Katopodis destacó la unidad del peronismo para enfrentar a Milei: "Si no lo frenamos ahora va a ser tarde"

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

El 80% de los argentinos cambió sus hábitos de consumo en medio de la crisis económica

Rating Cero

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

El amor se convirtió en protagonista indiscutido de la temporada.

Cuáles son las parejas conocidas mundialmente que protagonizan el verano europeo en 2025

Llegó a la gran N roja, una super producción argentina, En el barro, con un elenco destacado de estrellas mujeres que son un espectáculo, a la cabeza de las protagonistas se encuentra la famosa cantante de nuestro país, María Becerra, debutando como actriz.
play

Esta serie sorprende a todos en Netflix, es lo más visto y algunos hasta se tapan los ojos: de cuál se trata

L-Gante participará de la segunda temporada de En el barro y compartirá escenas con la China Suárez.

Wanda Nara volvió a ser traicionada por L- Gante: qué pasó

últimas noticias

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Hace 7 minutos
Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes.

Fuerte inestabilidad en el mercado de pesos: la tasa de caución a un día cayó al 2,1% luego del ajuste de encajes

Hace 22 minutos
Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

Hace 33 minutos
Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Milei: La situación está cada vez peor

Nueva marcha en discapacidad contra el veto de Javier Milei: "La situación está cada vez peor"

Hace 41 minutos
Sergio Figliuolo será candidato de La Libertad Avanza.

"Tronco" Figliuolo, tras confirmarse su candidatura por LLA: "Es un momento para meterse y embarrarse"

Hace 41 minutos