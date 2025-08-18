Un juez federal declaró inconstitucional el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad

Los efectos del fallo son para los niños de la familia que realizó la demanda y para ellos se aplicará la ley sancionada por el Congreso.

La resolución se dictó en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad y sostuvo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos de la infancia y de las personas con discapacidad

Los efectos del fallo son para los niños de la familia que demanda, lo que hace que para ellos se aplique la ley sancionada por el Congreso.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del veto del presidente Javier Milei a las leyes que disponían aumentos a jubilados, la restauración de la moratoria previsional y la declaración emergencia en discapacidad , el Gobierno publicó un comunicado en el que explicó que la aprobación de las normas se hizo "atentando contra el equilibrio fiscal" y "contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación" . "No hay plata" , insistieron.

"La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha vetado los proyectos que el Congreso de la Nación aprobó recientemente de manera irresponsable , sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal, y contradiciendo el mandato popular resultante de las elecciones presidenciales: erradicar definitivamente la inflación", comenzaba el texto.

Luego, afirmó que "los referidos proyectos de ley implicarían, en conjunto, para el Estado Nacional, un gasto adicional este año de más de 7 billones de pesos, y cerca de 17 billones de pesos para el año 2026". "Estos importes equivalen a aumentar un 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso, y del 1,68% del PBI estimado para el año entrante", añadió el comunicado.

"Determinados sectores han impulsado estos proyectos en pleno ciclo electoral con el evidente objetivo de hacer campaña, disfrazando con causas nobles su notable intención de provocar una fuerte ruptura del orden macroeconómico que tanto nos costó conseguir a los argentinos. La misma clase política que, durante su gestión, impulsó medidas que multiplicaron la inflación y la pobreza, pretende hoy revertir la tendencia de reducción inflacionaria y volver a llevar al pueblo argentino a la miseria, de la mano de proyectos como los hoy vetados", expresó el Gobierno.

"A diferencia de lo que hacen los políticos de la casta, este Presidente prefiere decir una verdad incómoda en lugar de repetir mentiras confortables. No hay plata, y la única forma de hacer a Argentina grande otra vez es con esfuerzo y honestidad, no con las mismas recetas de siempre", concluyó.