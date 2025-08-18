18 de agosto de 2025 Inicio
Preocupación de vecinos de Las Cañitas por la muerte de perros envenenados: "No reaccionaba"

Tras el fallecimiento de tres caninos y cinco palomas, la UFEMA dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno con el propósito de intoxicar animales. Por su parte, La Ciudad comenzó con operativos especiales de sanitización e hidrolavado.

Por

Se hizo la denuncia por 3 perros y 5 palomas muertas. Además, hay 10 caninos intoxicados.

Los vecinos del barrio porteño de Las Cañitas no salen del asombro por la muerte de 3 perros y 5 palomas envenenadas, y la intoxicación de al menos otros 10 animales. A raíz de ello, se realizó la denuncia y desde la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona.

Por el caso, la Ciudad viene realizando operativos especiales de sanitización e hidrolavado, mientas que la Policía intervino en dos hechos en la zona de Las Cañitas ante sospechas de envenenamiento de mascotas.

“Lamentablemente dos de mis perras fueron las afectadas por el veneno. Cuando las saco en el paseo matutino, una de ellas empieza con una sintomatología bastante particular con temblores, sacudidas taquicardia, no reaccionaba, tenía como una primera convulsión”, relató una vecina y abogada, Cecilia Domínguez en diálogo con De Una por C5N.

En esa línea, explicó que cuando se dio cuenta que no podía moverse por sus propios medios, la alzo y la llevo hasta su departamento donde “empieza a expulsar todo lo que tenía, que era como un líquido transparente muy denso con espuma blanca”. “Mientras estaba expendiendo esto, también estaba defecando. La otra perrita que tengo de mayor también empieza a vomitar”, detalló.

El primer caso de intoxicación, se reportó en Arce al 600, cuando una mujer denunció en medios que su gato salió a la calle y volvió descompensado. Tras llevarlo a una clínica veterinaria, se confirmó que presentaba signos de intoxicación. Mientras que el segundo hecho, vecinos alertaron sobre palomas muertas y perros intoxicados en la zona de Soldado de la Independencia y República de Eslovenia.

Por su parte, en cuanto a los animales fallecidos, es Román, quien tenía 4 años y medio y se descompensó tras comer algo que encontró en un árbol en la zona de Arce y República de Eslovenia.

De acuerdo a cómo se fue enterando de los casos, aseguró que en el grupo que tiene en la zona empezaron a comentar sobre lo ocurrido y finalmente hicieron el raconto de todos los perritos que fueron afectados. Por el momento, la letrada solo tiene el conocimiento de dos, uno de ellos es Román y Mateo, y “otros 10 perritos que han sido intoxicados por este producto que no sabemos qué es”.

“Como abogada no puedo decirte ninguna sospecha, lo que sí no descartamos ninguna hipótesis de todas las cuales se están planteando en general. Hay casos efectivos que se están dando en un límite de tiempo muy similar, por ejemplo, en menos de 7 días y en un espacio muy reducido de la Ciudad porque son varias cuadras aledañas”.

Alerta perros envenenados en Las Cañitas

Buscan identificar a los responsables del envenenamiento de animales

Tras la primera denuncia radicada el 14 de agosto, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) de la Fiscalía de la Ciudad intervino en el caso llevando a cabo distintas tareas investigativas.

En su intervención se dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales. De esta manera, convocaron a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos, a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores.

Cómo aportar información a la causa

Ante cualquier información se solicita aportarla al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad

  • Mail: [email protected]
  • Teléfono: 0800 33 347225 (FISCAL)
  • De manera presencial en cualquiera de sus sedes o a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad ([email protected])

Noticias relacionadas

