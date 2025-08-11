La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

El objetivo es promover el bienestar animal, la seguridad, el vínculo positivo y el criterio profesional. Está coordinado por el Sindicato de Trabajadores Caninos, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación Empujar.

A raíz de la caída del empleo formal y el creciente número de familias que incorporan mascotas a sus hogares, más personas ven al oficio del paseador de perros como una salida laboral práctica . Como consecuencia de ello, se lanzó un nuevo curso para paseadores , organizado por el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Empujar.

El objetivo del curso que será gratuito es promover el bienestar animal , la seguridad, el vínculo positivo y el criterio profesional. También se pretende desarrollar el pensamiento crítico, para definir la cantidad adecuada de perros por paseo, según las capacidades del trabajador y su experiencia.

Además, se enseñará a comprender las bases biológicas, comunicativas y emocionales del perro, de forma solitaria y grupal . Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta la fecha de inicio, el 9 de septiembre , y la cursada finalizará el 20 de noviembre .

La cursada se desarrollará durante dos meses y constará de clases teóricas , con 20 encuentros virtuales, y prácticas, con ocho sesiones presenciales que se cursarán en el predio asignado a la Escuela de Adiestramiento Canino, en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Cada clase durará dos horas, en ambas modalidades . Dan Cuello, adiestrador y docente, explicó que abordarán “temas esenciales, como técnicas de conducción y gestión de grupos, donde los alumnos aprenderán a manejar manadas de manera segura y eficiente”.

“También veremos aspectos de la comunicación canina, para entender el lenguaje y las señales de los perros para una interacción más efectiva. Analizaremos recorridos y dinámicas, para descubrir las mejores prácticas para planificar paseos y mantener a los perros activos y felices. Junto a la seguridad e higiene, enseñando a anticipar escenarios de riesgo, prevenir errores y garantizar el cuidado de los animales”, detalló.

Además de brindar su experiencia, colocar profesores a disposición y diseñar buena parte del programa, el Sindicato dispondrá cinco perros para las clases prácticas y elementos de seguridad para alumnos y canes. Asimismo, entregará certificados en tecnología blockchain para los egresados.

Para aprobar el curso habrá un examen teórico virtual, sumado a un informe de seguimiento práctico presencial. Además, se exige un 80 % de asistencia a las clases. Además, el egresado recibirá un kit de trabajo básico, conteniendo los elementos necesarios para comenzar a trabajar, como un máster, correa y collar.

Una vez finalizado el curso, se organizará un acto de graduación para la entrega de los certificados, a realizarse en la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias.