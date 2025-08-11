11 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

El objetivo es promover el bienestar animal, la seguridad, el vínculo positivo y el criterio profesional. Está coordinado por el Sindicato de Trabajadores Caninos, la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Fundación Empujar.

Por
El curso comenzará del 9 de septiembre

El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

A raíz de la caída del empleo formal y el creciente número de familias que incorporan mascotas a sus hogares, más personas ven al oficio del paseador de perros como una salida laboral práctica. Como consecuencia de ello, se lanzó un nuevo curso para paseadores, organizado por el Sindicato de Trabajadores Caninos (STC), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Fundación Empujar.

Esta es la peor hora para pasear al perro durante la época invernal.
Te puede interesar:

Esta es la peor hora para sacar a pasear a tu perro en invierno

El objetivo del curso que será gratuito es promover el bienestar animal, la seguridad, el vínculo positivo y el criterio profesional. También se pretende desarrollar el pensamiento crítico, para definir la cantidad adecuada de perros por paseo, según las capacidades del trabajador y su experiencia.

Además, se enseñará a comprender las bases biológicas, comunicativas y emocionales del perro, de forma solitaria y grupal. Los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta la fecha de inicio, el 9 de septiembre, y la cursada finalizará el 20 de noviembre.

Cómo será el curso gratis para ser paseadores de perros profesional

La cursada se desarrollará durante dos meses y constará de clases teóricas, con 20 encuentros virtuales, y prácticas, con ocho sesiones presenciales que se cursarán en el predio asignado a la Escuela de Adiestramiento Canino, en la Facultad de Ciencias Veterinarias.

Cada clase durará dos horas, en ambas modalidades. Dan Cuello, adiestrador y docente, explicó que abordarán “temas esenciales, como técnicas de conducción y gestión de grupos, donde los alumnos aprenderán a manejar manadas de manera segura y eficiente”.

“También veremos aspectos de la comunicación canina, para entender el lenguaje y las señales de los perros para una interacción más efectiva. Analizaremos recorridos y dinámicas, para descubrir las mejores prácticas para planificar paseos y mantener a los perros activos y felices. Junto a la seguridad e higiene, enseñando a anticipar escenarios de riesgo, prevenir errores y garantizar el cuidado de los animales”, detalló.

Además de brindar su experiencia, colocar profesores a disposición y diseñar buena parte del programa, el Sindicato dispondrá cinco perros para las clases prácticas y elementos de seguridad para alumnos y canes. Asimismo, entregará certificados en tecnología blockchain para los egresados.

Para aprobar el curso habrá un examen teórico virtual, sumado a un informe de seguimiento práctico presencial. Además, se exige un 80 % de asistencia a las clases. Además, el egresado recibirá un kit de trabajo básico, conteniendo los elementos necesarios para comenzar a trabajar, como un máster, correa y collar.

Una vez finalizado el curso, se organizará un acto de graduación para la entrega de los certificados, a realizarse en la sede de la Facultad de Ciencias Veterinarias.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Mantener la estructura y guías de las ventanas limpias no solo mejora la estética de tu hogar, sino que también prolonga su vida útil.

Este es el mejor truco para limpiar los marcos de las ventanas y dejarlos como nuevos

El fallecimiento de Mila Yankelevich tiñó de luto a la familia.

El mensaje de Gustavo Yankelevich tras la muerte de su nieta Mila: "Con mucho dolor, pero de pie"

Brenda Torres, de 24 años, la joven asesinada en el barrio Chateau Carreras.

Macabro hallazgo en Córdoba: encontraron más restos humanos e investigan si son de la joven descuartizada

play

Crimen de Coghlan: el sospechoso visitó la vivienda donde hallaron a Diego y se presentó ante la Fiscalía

Los consejos de nutrición en las redes sociales están en boga.

Falsos consejos de nutrición en redes sociales: los 5 más comunes y cómo detectarlos

Rating Cero

Nicki Nicole vio el partido junto a la familia del jugador del Barcelona, Lamine Yamal

Las imágenes que confirman el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal

Maluma se mostró indignado por presencia de un bebé de un años en su concierto

Maluma retó a una fanática en pleno concierto: "Es un acto de irresponsabilidad"

La lista de los seis últimos estrenos de Marvel que hicieron que se rompiera la era dorada del UCM, ya que fracasaron en taquilla.

Fracasos en taquilla: cuáles son las seis películas de Marvel que dieron pérdidas en sus estrenos

Mi año en Oxford, una película romántica y de comedia que atrapó al público fanático de este estilo de films en la gran N roja.
play

Ideal para el fin de semana: esta película basada en un libro romántico está causando furor en Netflix y tiene algunas polémicas

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q Va

La inusitada y dolorosa caída del cantante de Dale Q' Va

Esta película que forma parte del repertorio de Netflix está siendo muy comentada
play

Cuál es la película de venganza y espías que sorprendió con su estreno en Netflix y estuvo entre lo más visto

últimas noticias

Milei con el creador de Libra, Hyden Davis. 

La ruta del dinero $LIBRA

Hace 9 minutos
El curso comenzará del 9 de septiembre, y finalizará el 20 de noviembre.

La UBA lanza un curso gratis para profesionalizar a los paseadores de perros

Hace 34 minutos
La Policía busca identificar a los autores del crimen.

Horror en Rosario: sicarios asesinaron a una mujer e hirieron a su hijo adolescente

Hace 39 minutos
El papel de diario es uno de los materiales más fáciles de reciclar y reutilizar en el hogar.

Si tenés papel de diario de sobra en tu casa, estos son los mejores consejos para reciclarlo

Hace 51 minutos
Esta opción, además de brindar un sabor dulce y exótico sin añadir azúcar, aporta beneficios nutricionales que pueden convertir al mate en una bebida todavía más saludable.  

Cuáles son las aplicaciones que más afectan a tu mente según la inteligencia artificial

Hace 58 minutos