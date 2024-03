La sugerencia de Patricia Bullrich a Maximiliano Pullaro: "Santa Fe tendría que duplicar o triplicar la cantidad de policías"

"No podemos abandonar la frontera, es por donde ingresa la droga todo el país. Nos dicen que llevemos todo a Rosario y no podemos hacer eso", declaró la ministra de Seguridad para justificar por qué no envía efectivos a la provincia.