El mensaje de la Iglesia sobre la violencia en Rosario: "Somos más que los corruptos y los narcos"

En tanto, envió un mensaje sobre quienes dejan el país y se dirigen a otros lugares. "Si todos los que queremos una Argentina buena, justa y solidaria nos ponemos las pilas, somos más. Seguro escucharon a un montón de gente alguna vez diciendo 'no salimos más de este país de porquería, esto es un desastre, me quiero ir'. No, muchachos, la Argentina somos nosotros", expresó.

Ante jóvenes que comenzaron el ciclo lectivo de este año, el arzobispo porteño recordó los dichos del Sumo Pontífice: "El Papa Francisco alguna vez dijo, 'hagan lío', y en realidad hacer lío significa ponerle garra a la vida, ponerle entusiasmo, ponerle vida. No da todo lo mismo. Por eso vivan con entusiasmo. Cuanto más estudien y más se preparen, seguramente mucho más después van a poder hacer por nuestro país".

Rosario: Maximiliano Pullaro agradeció a Axel Kicillof el envío de móviles para combatir el narcotráfico

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió un lote de móviles procedentes de la provincia de Buenos Aires para combatir la ola de violencia en la ciudad de Rosario y le agradeció al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, por los recursos.

"Por primera vez, una provincia colabora con recursos materiales con otra, entendiendo la difícil situación que estamos atravesando", aseguró Pullaro durante una conferencia de prensa junto al intendente Pablo Javkin, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Javier Alonso, y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

El gobernador santafesino sostuvo que la provincia se encuentra en medio de una licitación para adquirir patrulleros que tienen como finalidad enfrentar la narcocriminalidad que se vive en Rosario. "Una licitación para adquirir patrulleros lleva tiempo y las prestatarias no están en condiciones de venderle a la provincia de Santa Fe la cantidad de móviles que necesita. En un proceso licitatorio que ya tenemos en marcha", explicó.

Pullaro, a su vez, aseguró que a pesar de las "dificultades" que tiene la provincia de Buenos Aires, el gobernador Kicillof "mandó 80 camionetas que están prácticamente nuevas, tres minibuses y pusieron un montón de recursos más a disposición de Santa Fe".