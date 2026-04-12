La reflexión de Platón: "la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos" Ante un presente marcado por el hiperconsumismo, el filósofo de la AntigÜedad clásica plantea propuestas actuales para lidiar con la inconformidad constante. Por + Seguir en







La reflexión de Platón sobre el acceso a la felicidad. Alejandra de Argos

Platón sostuvo que la pobreza no depende solo de la falta de bienes, sino del crecimiento de los deseos.

Su reflexión anticipa debates actuales sobre consumismo y bienestar personal.

El filósofo propuso la moderación como eje para alcanzar una vida equilibrada.

Su pensamiento mantiene vigencia en sociedades atravesadas por estímulos constantes. La frase atribuida a Platón, “la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos”, continúa generando interpretaciones que exceden su contexto original en la Antigua Grecia. Lejos de limitarse a una definición económica, el planteo introduce una mirada que vincula la pobreza con la percepción subjetiva del bienestar y con la relación que cada individuo establece con sus aspiraciones.

Discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, Platón desarrolló su obra en Atenas durante el siglo IV a.C. y fundó la Academia, uno de los primeros espacios de enseñanza filosófica occidental. En sus diálogos abordó cuestiones centrales como la justicia, el conocimiento y la organización de la vida en comunidad, donde el control de los deseos aparece como una dimensión relevante.

platon Redes sociales La reflexión de Platón sobre la pobreza El planteo del filósofo propone un desplazamiento conceptual: la pobreza deja de entenderse solo como escasez material para convertirse en una experiencia ligada a la insatisfacción. Desde esta perspectiva, una persona puede contar con recursos suficientes y, sin embargo, experimentar una sensación de carencia si sus deseos crecen de manera constante y no encuentran límite.

La acumulación de aspiraciones, en este marco, genera una tensión permanente entre lo que se tiene y lo que se quiere alcanzar. Esa distancia, más que la cantidad de bienes disponibles, es la que define el sentimiento de pobreza. La riqueza, entonces, no se mide únicamente en términos económicos, sino también en la capacidad de encontrar equilibrio entre posesión y deseo.

Platon Filosofia.org En textos como Gorgias, Platón plantea que la moderación es una condición necesaria para una vida orientada al bienestar. No se trata de rechazar los bienes materiales, sino de establecer una relación regulada con ellos, en la que el deseo no se expanda de forma indefinida.