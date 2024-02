La razón por la que si te mudás, también tenés que cambiar la licencia de conducir

La renovación de la Licencia Nacional de Conducir se debe realizar, cada cierto tiempo, de acuerdo a la edad y la categoría del conductor. Sin embargo, existe un requisito que es obligatorio y en caso de no cumplirlo, el carnet pierde validez . Se trata del cambio de domicilio , por lo tanto, si te mudás, también tenés que cambiar la licencia de conducir.

Este es un dato crucial y no puede diferir respecto al DNI porque, en caso contrario, puede implicar la invalidez total de la licencia y el conductor está expuesto a ser sancionado con una multa porque es como conducir sin el carnet. Conocé si este requisito aplica para CABA y la provincia de Buenos Aires y cuál es el plazo para no circular con los documentos actualizados.

Por qué tenés que cambiar la licencia de conducir si te mudas

Responsables del área de las Licencias de conducir en la Ciudad de Buenos Aires sostienen que dentro de la Capital Federal, el domicilio no hace diferencia. Por lo tanto, si en la licencia aparece una dirección del barrio de Palermo pero en el DNI figura Retiro, el conductor no será sancionado porque el registro es emitido dentro de la ciudad y el cambio de domicilio de barrio a barrio no indica puntualmente un cambio de jurisdicción.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires funciona de una manera diferente porque allí si se hace cambio de partido se debe actualizar la licencia. Por ejemplo, si se cambia el domicilio en el Documento Nacional de Identidad para certificar que ahora vive en San Isidro, pero en la licencia todavía figura otro barrio o localidad, se declara inválida.

El plazo para actualizar ambos documentos es de 90 días. De acuerdo a la información establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a partir de ese plazo, la licencia pierde validez si los datos no coinciden.

Otro dato no menor y a tener en cuenta, tiene relación directa con los que quieran solicitar el Permiso Internacional de Conducir para manejar en otro país. Ese certificado lo emite únicamente el Automóvil Club Argentino (ACA) y exige que los datos del domicilio coincidan en ambos documentos. En caso contrario, no se puede continuar con la solicitud.

Cambió un requisito para la licencia de conducir en Buenos Aires: de cuál se trata.

Quiénes deben reimprimir la licencia de conducir este año

En el caso de las Licencias de conducir que fueron entregadas en la ciudad de Buenos Aires y, durante la pandemia, se extendió el plazo de vencimiento, deberán prestar atención a la fecha de expiración. Por lo tanto, si todavía no se reimprimió ni renovó después de la pandemia y tiene fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero de 2025 inclusive, la prórroga de dos años, está vigente pero hay que hacer la reimpresión obligatoria del plástico para poder circular.

El trámite se realiza desde la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y puede solicitarse hasta un mes antes del vencimiento. La extensión es por dos años, por lo tanto, si la licencia de conducir vence en alguno de los meses del 2025, se extiende hasta el mismo mes pero del 2027. Por ejemplo, el carnet vence en agosto, se extiende hasta agosto del 2027.