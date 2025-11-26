Operativo en Aeroparque: suspendieron todos los vuelos por una valija abandonada La Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó un equipaje sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional y canceló todas las operaciones por más de una hora. Los vuelos empezaron a normalizarse cerca del mediodía. Por + Seguir en







Los pasajeros tuvieron que esperar por más de una hora.

El Aeroparque Jorge Newbery suspendió todas sus operaciones por más de una hora después de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó una valija sin dueño en la zona de ingreso al preembarque nacional, por lo que desplegó un importante operativo de prevención.

El equipaje, encontrado este miércoles por la mañana por personal del aeropuerto, estaba abandonado en una de las zonas más transitadas de la terminal. De inmediato, la PSA activó el protocolo de emergencia y despejó por completo el área comprendida entre los mostradores 20 y 40 del check-in.

Mientras los efectivos comprobaban el contenido de la valija, se suspendieron tanto las partidas como los arribos, lo que generó más de una hora de demora en los vuelos programados. Tanto los pasajeros como el personal de las aerolíneas tuvieron que esperar a distancia, en una zona restringida.

Finalmente, la PSA informó que se había tratado de una falsa alarma y permitió que se retomaran las actividades habituales en Aeroparque. Para ese momento, la espera ya había generado malestar entre los pasajeros que se habían ido acumulando en el hall.