C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025" El canal fue reconocido por su compromiso sostenido en la concientización vial, durante la ceremonia que celebró los 35 años de la Asociación Luchemos por la Vida.







C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo. Camila Alonso Suarez

Por segundo año consecutivo, C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida”, en reconocimiento a su compromiso continuo con la difusión de las campañas de concientización vial de la asociación, una iniciativa que busca contribuir a la erradicación de los siniestros de tránsito, un flagelo que afecta a toda la sociedad.

La ceremonia fue celebrada en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA, en el marco del 35° aniversario de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, que desde 1996 distingue cada año a personas e instituciones cuyo esfuerzo contribuye a salvar vidas.

En representación de C5N recibieron la distinción Justo Lamas (Coordinador de RSE del Grupo Indalo) y Ximena Menéndez (Responsable de Recursos Humanos y RSE de C5N).

premio4 Recibieron la distinción Justo Lamas y Ximena Menéndez. El CEO de Grupo Indalo, Lisandro López, expresó: "Entendimos que la seguridad vial no es un tema más, sino un compromiso público. Por eso, que Luchemos por la Vida nos distinga por nuestra tarea de difusión nos llena de orgullo y nos impulsa a profundizar nuestra alianza".

"Como medio de comunicación, tenemos la responsabilidad de informar, sensibilizar y promover conductas responsables. Hoy celebramos este reconocimiento y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos para construir una sociedad más segura", añadió.

premio1 El premio reconoce el compromiso con la difusión de las campañas de concientización vial. Por su parte, Nicolás Bocache, Director artístico y de Contenidos del Grupo Indalo, afirmó que “este reconocimiento es un honor enorme y también una responsabilidad. Nos confirma que el trabajo periodístico que realizamos tiene un impacto directo en la mejora de la conciencia vial de nuestra sociedad. Este premio es un estímulo para seguir difundiendo, educando y acompañando iniciativas que salvan vidas todos los días”. premio2 La ceremonia fue celebrada en el Salón Auditorio de la Universidad del CEMA. “Sin lugar a dudas, la desinteresada difusión que realiza C5N está ayudando a salvar vidas en Argentina”, destacaron desde Luchemos por la Vida, Asociación Civil sin fines de lucro que desde 1990 trabaja para prevenir siniestros de tránsito a través de la investigación, la educación y la concientización vial.