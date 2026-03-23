24 de marzo de 2026 Inicio
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La Plata Rugby Club, la dolorosa historia del equipo que tuvo 20 desaparecidos durante la dictadura

Durante décadas, el tema permaneció silenciado dentro del rugby argentino. 20 rugbiers del club platense fueron desaparecidos en plena dictadura militar, entre ellos Jorge Moura, hermano de Federico, cantante de Virus. A 50 años del golpe, se subraya la tardía visibilización de estas víctimas dentro del deporte.

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De los 152 rugbiers desaparecidos durante laúltima dictadura

De los 152 rugbiers desaparecidos durante la última dictadura, 20 jugaban en La Plata Rugby Club. 

La historia de La Plata Rugby Club refleja cómo la dictadura militar no solo dejó la etapa más oscura de la vida política y social del país, sino también arrasó con el deporte, llevándose a una generación de jóvenes que soñaban con un mundo distinto. A 50 años del golpe, la memoria de esos 20 rugbiers sigue siendo un recordatorio de la necesidad de mantener viva la verdad y reclamar justicia, incluso en ámbitos que durante mucho tiempo permanecieron en silencio.

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De los 152 rugbiers desaparecidos durante la última dictadura, 20 pertenecían a La Plata Rugby Club. Según el registro de atletas federados, el rugby fue la disciplina más golpeada, con 152 jugadores desaparecidos, frente a 19 futbolistas y 13 ajedrecistas. A su vez, una investigación realizada por la escritora Carola Ochoa elevó la cifra de jugadores de rugby desaparecidos a 178, pertenecientes a 70 clubes de 12 provincias argentinas. Más allá del número —siempre sujeto a revisión y actualización— lo cierto es que es un deporte históricamente atravesado por prejuicios y mala prensa en ciertos sectores, pero que carga con una de las páginas más trágicas durante la última dictadura.

El tema de los desaparecidos dentro de este deporte siempre se mantuvo en silencio. El aparato estatal se cobró la vida de 20 jóvenes que militaban en algún tipo de agrupación.

Quiénes fueron los rugbiers "víctimas de la década del '70"

La nómina de jugadores de La Plata Rugby Club que fueron asesinados o desaparecidos en dictadura había trabajadores, estudiantes y militantes: Hernán Rocca (el primero, en marzo de 1975), Santiago Sánchez Viamonte, Otilio Pascua, Pablo Balut, Mariano Montequín, Jorge Moura (hermano de Federico, cantante de Virus), Luis Munitis Orione, Eduardo Navajas Jáuregui, Mario Mercader, Enrique Sierra, Abel Vigo, Alfredo Mauricio Reboredo, Rodolfo Axat, Eduardo Merbilhaá, Alejandro García Martegani, Marcelo Bettini, Pablo Del Rivero, Abigail Attademo, Hugo Lavalle y Julio Álvarez (el último, en junio de 1978).

rugbiers La Plata Rugby Club

Algunos jugadores todavía seguían en actividad al momento de la desaparición—como ocurrió con Rocca—, mientras que otros, a medida que avanzaba la dictadura, se vieron forzados a refugiarse en la clandestinidad y a dejar atrás no solo el deporte, sino también a sus familias y amistades. Por décadas, las desapariciones de los deportistas dentro del rugby permanecieron silenciadas y recién en julio de 2019 adquirieron notoriedad gracias a la visita del equipo de Nueva Zelanda, All Blacks, que visitaron la Argentina y el Museo Sitio de Memoria ESMA.

Recién en 2020, la Unión Argentina de Rugby (UAR) recibió a familiares y organismos de derechos humanos, y en 2021 realizó un homenaje oficial con una placa en su sede. En el caso de La Plata Rugby Club, la institución tardó años en reconocer a sus víctimas: recién en 2006, gracias a la gestión de Raúl Barandiarán y pese a resistencias internas, se colocó una plaqueta en el buffet con los nombres de 17 jugadores desaparecidos, cifra que luego se amplió a 20. La leyenda elegida reflejó esa resistencia, al referirse a ellos como “víctimas de la década de 1970” sin señalar responsables.

La historia de la desaparición del mayor de los Moura

Jorge era el mayor de seis hermanos y también era rugbier y militante del ERP. Fue entrenador de rugby de sus hermanos cuando eran chicos. En 1977 fue secuestrado y desaparecido; el jefe del operativo lo identificó como “Manuel”, uno de los militantes más buscados. Su hermano Marcelo recordó la última vez que su madre lo vio: Jorge, ya detenido, le confesó que había sido torturado, que no había delatado a nadie y que por ello lo iban a matar. Le pidió que cuidara a sus hijos. Esa fue la última ocasión en que la familia tuvo contacto con él.

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La madre de esos seis hijos enfrentó dos tragedias profundas: Federico, fundador y líder de la banda Virus, murió en 1988 a causa del SIDA; y a Jorge se lo arrebató el aparato represor del Estado. "Hermano, quiero apretarte la mano / ellos nos han separado", es parte de la canción de Virus dedicada al mayor de los Moura, incluida en el disco Agujero Interior de 1983.

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