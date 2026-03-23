Isabel Perón reapareció a 50 años del golpe de Estado: "Me alegro que extrañen los viejos tiempos"

La expresidenta, quien vive en las inmediaciones de Madrid alejada de la escena pública, se dirigió a los argentinos en la previa de un nuevo aniversario de la última dictadura cívico-militar.

La expresidenta María Estela Martínez de Perón , quien fue derrocada en 1976 mediante un golpe de Estado militar , expuso su cariño por los argentinos mientras permanece en España, donde vive desde 1981 alejada de la escena pública.

En diálogo con Clarín, Isabel se dirigió a los argentinos en la previa del 24 de marzo, cuando se cumplirán 50 años del último golpe de Estado militar. "Los recuerdo con todo cariño. Me alegro mucho que extrañen los viejos tiempos" , expresó.

Martínez de Perón asumió como mandataria el 1° de julio de 1974 luego del fallecimiento de su esposo, el presidente Juan Domingo Perón después de que fueran electos en la histórica fórmula Perón-Perón. Tras ser obligada a dejar la Casa Rosada en 1976, la destituida mandataria estuvo detenida hasta 1981: sus lugares de reclusión fueron la residencia neuquina de El Messidor, la base naval de Azul, y finalmente en la quinta 17 de Octubre, en el partido bonaerense de San Vicente.

En tanto, el 5 de julio de 1981 el juez Pedro Narvaiz le concedió la libertad ya que se habían unificado las causas en su contra y había cumplido las dos terceras partes de la condena: había sido condenada por malversación de fondos y por cesión ilegal de un edificio público al PJ.

Al salir del Palacio de Tribunales, los abogados de la ex jefa de Estado, Manuel Arauz Castex y Ángel Federico Robledo, anticiparon el deseo de Isabelita de abandonar la Argentina: días más tarde partió hacia su exilio en España.

En contadas ocasiones volvió al país: en 1988 se mostró en la Quinta de Olivos con Raúl Alfonsín, mientras que su última visita fue en marzo de 1994, invitada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem.

Al arribar a Madrid, la exmandataria se afincó en la residencia de Puerta de Hierro, ubicada en Navalmanzano 5; luego se mudó a un departamento en Moreto 3, a metros de la Iglesia San Jerónimo el Real y del Parque El Retiro; y más tarde a la calle Padre Damián. Su actual lugar de residencia es la casa de Valle de Ulzama 16.

Querida Familia: C5N estrena un documental a 50 años del golpe con relatos íntimos de la dictadura

A cinco décadas del inicio de la última dictadura cívico militar en Argentina, C5N presentará Querida Familia: a 50 años del golpe, un documental original que propone una mirada profunda y sensible sobre la última dictadura militar argentina. La producción, realizada por el equipo digital del canal, se estrenará el lunes 23 de marzo a las 19 a través de su canal de YouTube.

El eje narrativo del documental está construido a partir de cuatro cartas escritas durante aquellos años, documentos que funcionan como archivo vivo y testimonio íntimo de una época atravesada por el terror. A través de esas palabras emergen relatos de encierro, exilio, desaparición y despedidas, que permiten reconstruir experiencias individuales dentro de un contexto colectivo.

La propuesta se apoya en un relato coral que reúne a cuatro entrevistados cuyas historias dialogan entre sí: la referente de derechos humanos Taty Almeida; la psicóloga y sobreviviente Ana María Careaga; Daniel Santucho, nacido en cautiverio; y Guillermo Amarilla Molfino, quien recuperó su identidad años después. Sus testimonios aportan distintas miradas sobre el impacto del terrorismo de Estado y permiten trazar un recorrido que va de lo personal a lo histórico.

El documental aborda distintos ejes que marcaron aquellos años: el inicio del proceso militar, la violencia sistemática, las desapariciones, la inminencia de la muerte y las estrategias para comunicarse en la clandestinidad.

El rodaje se llevó a cabo durante febrero en el auditorio Jorge Luis Borges y en las instalaciones de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, un espacio simbólico que también resguarda parte de la memoria documental de la dictadura, incluyendo correspondencia de la época .

Con una duración aproximada de 20 minutos, Querida Familia se suma a las producciones especiales por el 24 de marzo, con el objetivo de mantener viva la memoria y generar reflexión a través de historias reales que, a cinco décadas del golpe, siguen atravesando a la sociedad.