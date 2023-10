La Plata: cuatro delincuentes intentaron matar a un hombre para robarle delante de sus hijos

Advirtió a sus hijos que les iban a robar y que se fueran corriendo. El dueño del auto se resistió al intento de robo, los delincuentes sacaron una faca y comenzaron a apuñalarlo. Contó que sintió “un ardor, algo extraño” y empezaron a golpearlo.

Delante de sus hijos decían: “Matalo, matalo, matalo”, según él mismo relató. Pudieron robarle la mochila y se dieron a la fuga. “Inmediatamente, cuando me separé de ellos, empecé a gritar que llamaran a la Policía”.

“Cuando me toqué la espalda, sentí que me empezó a salir a sangre, algo que alertó a los vecinos. Mis hijos se preocuparon y empezaron a llorar porque no sabía qué era lo que podía tener y qué podía pasarme. La situación fue trágica, pero con un final satisfactorio para mí. Pudo haber pasado cualquier cosa”, concluyó y se confirmó que las heridas no fueron de gravedad.