La parodia al vocero Manuel Adorni en la Feria del Libro

Por primera vez en la historia, el Gobierno nacional no tiene un stand propio en la Feria del Libro a través de la Secretaría de Cultura, tal como sucedía en todas las ediciones. Por tal motivo, un grupo de editoriales independientes decidió armar el Ministerio del Libro y montar un estrado desde el que habló "el vocero Manuel Adormir" .

Al ser consultado sobre la posible presencia del presidente Javier Milei en La Rural, el vocero advirtió: "Futurología nosotros no hacemos. Que venga o no venga eso ya corre por cuenta del señor Presidente". Por último, Adormir se excusó por los bostezos y explicó: "No dormí mucho".

"Acá se trabaja, acá se terminaron las décadas de politiquería barata y de populismo, que nos han llevado a esta Argentina decadente que tanto detestamos", concluyó el vocero.

Tras la respuesta irónica del titular de la Fundación del Libro ante la presencia de Javier Milei, el Gobierno reafirmó que no destinará plata para la Feria del Libro, principalmente para el stand de la Secretaría de Cultura ya que es "descabellado" y manifestó que ese dinero su invertirá en bibliotecas populares para que puedan adquirir nuevos textos.

En plena conferencia de prensa, una periodista le consultó a Manuel Adorni sobre la ausencia del stand de la Secretaría de Cultura de la Nación, en la nueva edición de la Feria del Libro. A lo que el vocero presidencial explicó que "el stand tenía un costo aproximado 3 millones de pesos y alrededor 1.500 millones adicionales por el armado".

A raíz del costo de la estructura, desde el Gobierno optó usar recursos en vez de en eso para colaborar con las bibliotecas populares para renovar y adquirir nuevos títulos. "Fue una cuestión de eficiencia en la toma de decisiones", añadió. "No amerita mayor justificación. Porque la verdad que los montos eran desorbitados, en términos de lo que había que gastar".

Además, explicó que la presentación del libro de Javier Milei se hará en el espacio más amplio de la feria en la Rural. "La idea siempre fue hacerlo allí por una cuestión de capacidad. Tiene el doble de capacidad que el salón principal", expresó Adorni y añadió que "no tiene nada que ver con los últimos episodios ni declaraciones".