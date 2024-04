El Gobierno reafirmó que no destinará plata para la Feria del Libro

A raíz del costo de la estructura, desde el Gobierno optó usar recursos en vez de en eso para colaborar con las bibliotecas populares para renovar y adquirir nuevos títulos. "Fue una cuestión de eficiencia en la toma de decisiones", añadió. "No amerita mayor justificación. Porque la verdad que los montos eran desorbitados, en términos de lo que había que gastar".

Además, explicó que la presentación del libro de Javier Milei se hará en el espacio más amplio de la feria en la Rural. "La idea siempre fue hacerlo allí por una cuestión de capacidad. Tiene el doble de capacidad que el salón principa", expresó Adorni y añadió que "no tiene nada que ver con los últimos episodios ni declaraciones".

"No hay plata", la contundente respuesta del titular de la Fundación El Libro a Javier Milei

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, pronunció un discurso durísimo contra el Gobierno en el marco de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro, en el que respaldó a ''la Universidad Pública Gratuita e Inclusiva'' y advirtió, con una cuota de ironía, que no será posible contar con la presencia del presidente Javier Milei ya que "no hay plata".

"Concurrir a la Feria este año representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este Gobierno", aseguró Vaccaro.

Además, explicó que la participación de Milei no puede ser afrontada, ya que implica "una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar". Fue entonces que dedicó un mensaje al jefe de Estado que desató aplausos en el auditorio: ''Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata".

''Las medidas que se han tratado de implementar son ataques al corazón de la cultura por eso expresamos con todas nuestras fuerzas y decimos: no al cierre del Fondo Nacional de las Artes, no al cierre del Instituto Nacional del Teatro, no al desguace del Instituto Nacional de Cine INCAA, no a la derogación de la ley número 25542 de Defensa de la Actividad Librera, no a la negativa a comprar algo más de 14 millones de manuales escolares por parte del Ministerio de Capital Humano, que iban a ser entregados a las escuelas públicas, con el pueril y risueño si no fuera trágico, argumento: 'porque no hay tiempo''', completó Vaccaro.