14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

La original propuesta de Cinthia Fernández contra los deudores alimentarios: "Podés llenar la heladera de tu hijo..."

La modelo, que fue candidata a diputada nacional, lanzó una iniciativa donde pide que aquellas personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios no puedan cargar combustibles para sus vehículos. Los detalles de su aplicación.

Por
La propuesta apunta a los deudores alimentarios. 

La propuesta apunta a los deudores alimentarios. 

Imagen realizada con IA

La bailarina Cinthia Fernández lanzó una original propuesta en sus redes sociales contra los deudores alimentarios: la misma pide que aquellas personas que tengan mora en el pago, no puedan cargar combustible en las estaciones de servicio.

Las ollas retienen calor y favorecen la proliferación de bacterias en la comida.
Te puede interesar:

Por qué no hay que guardar una olla con comida en la heladera: es muy peligroso

“Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos tampoco”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde también agregó: "Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial".

Según explicó Cinthia, la iniciativa estaría acompañada por un sistema de control obligatorio que bloquearía el acceso al combustible a los deudores en los puntos de carga a nivel nacional.

Embed - Cinthia Fernandez on Instagram: "Nuevo proyecto de ley !!! BASTA DE DEUDORES ALIMENTARIOS. Con esta propuesta, se busca sumar una herramienta más para terminar con los/las deudoras de alimentos. Es un proyecto que apunta a complicar la vida de quienes andan sin remordimientos incumpliendo las obligaciones de alimentos con sus hijos. Propuesta: Si estás inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, no podés cargar nafta, gas ni recargar energía eléctrica para autos, motos o cualquier vehículo. Tu tanque vacío será el reflejo de tu conciencia vacia Dato que indigna: Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires hay 5.722 hombres y solo 111 mujeres registrados. Entonces… ¿tan difícil es controlar a seis mil ratones? La quita de registro existe, sí. Es suficiente ? NO, PORQUE esta medida en la gran mayoría de los casos se aplica con la renovación del registro (periodo 4 a 6 años) por ende la sigue tranquilo arriba de su ratamovil. Este proyecto busca incomodar aún más a los Mickey Mouse. Y que se acuerden, cada vez que quieran cargar nafta, que tienen una obligación que NO puede esperar. Los alimentos no son una opción. Son derechos. Si te gusta la idea, dale like y compartí. Y si no te gusta la “estupidez” que propongo , te invito a que escribas una propuesta superadora acá en comentarios . @_robertocastillo__"
View this post on Instagram

Pese a los detalles técnicos, la panelista hizo énfasis en el trasfondo emocional y social de su planteo. "Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé las sospechas detrás de Los asesinatos del Tylenol, el fenómeno que despertó alarmas en Estados Unidos

Cambió la historia de los medicamentos: cómo fue el crimen que desató el pánico en todo un país durante los 80

Conocé la historia de esta mujer que sorprendió a todos.

Creyó que los dolores eran por la menopausia pero el médico reveló un diagnóstico inesperado

agresion demencial en palermo: le pego una patada a una nena de 6 anos en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Este mes se generará un fin de semana XXL gracias a dos Feriados

Fin de semana extra largo: por qué será feriado el martes 25 de noviembre y quiénes tendrán más días libres

play

Imágenes sensibles: la escalofriante radiografía del hombre apuñalado en la cabeza con una llave de auto

Rating Cero

La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Johnny Depp eligió al Che Guevara.

¿Quién es el argentino que admira Johnny Depp?

En el cine alcanzó casi 2 millones de espectadores.

Homo Argentum llega al streaming: cuándo y dónde se estrena la película de Guillermo Francella que fue un suceso en el cine

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

últimas noticias

YPF alcanzó un nuevo hito productivo en Vaca Muerta. 

Nuevo hito de YPF en Vaca Muerta: alcanzó los 200.000 barriles de producción diaria

Hace 3 minutos
La esencia que simboliza la libertad según Dua Lipa.

Este es el perfume favorito de Dua Lipa: cuánto sale en Argentina

Hace 13 minutos
La Policía investiga las circunstancias del accidente. 

Trágico accidente en Estocolmo: hay muertos y heridos tras el choque de un micro con una parada

Hace 17 minutos
Una opción para tener en cuenta.

Como podés conectar tu iPhone a una red de Wifi sin tener la contraseña

Hace 1 hora
El parrisal es un condimento accesible y fácil de encontrar en muchas carnicerías y almacenes especializados, sobre todo en las regiones del norte argentino donde es más tradicional. 

Ni salmuera ni chimichurri: cuál es el condimento ideal para sazonar el asado que pocos conocen

Hace 1 hora