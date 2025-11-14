Embed - Cinthia Fernandez on Instagram: "Nuevo proyecto de ley !!! BASTA DE DEUDORES ALIMENTARIOS. Con esta propuesta, se busca sumar una herramienta más para terminar con los/las deudoras de alimentos. Es un proyecto que apunta a complicar la vida de quienes andan sin remordimientos incumpliendo las obligaciones de alimentos con sus hijos. Propuesta: Si estás inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, no podés cargar nafta, gas ni recargar energía eléctrica para autos, motos o cualquier vehículo. Tu tanque vacío será el reflejo de tu conciencia vacia Dato que indigna: Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires hay 5.722 hombres y solo 111 mujeres registrados. Entonces… ¿tan difícil es controlar a seis mil ratones? La quita de registro existe, sí. Es suficiente ? NO, PORQUE esta medida en la gran mayoría de los casos se aplica con la renovación del registro (periodo 4 a 6 años) por ende la sigue tranquilo arriba de su ratamovil. Este proyecto busca incomodar aún más a los Mickey Mouse. Y que se acuerden, cada vez que quieran cargar nafta, que tienen una obligación que NO puede esperar. Los alimentos no son una opción. Son derechos. Si te gusta la idea, dale like y compartí. Y si no te gusta la “estupidez” que propongo , te invito a que escribas una propuesta superadora acá en comentarios . @_robertocastillo__"

