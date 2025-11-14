La bailarina Cinthia Fernández lanzó una original propuesta en sus redes sociales contra los deudores alimentarios: la misma pide que aquellas personas que tengan mora en el pago, no puedan cargar combustible en las estaciones de servicio.
La modelo, que fue candidata a diputada nacional, lanzó una iniciativa donde pide que aquellas personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios no puedan cargar combustibles para sus vehículos. Los detalles de su aplicación.
“Lo que a mí se me ocurrió es una propuesta muy interesante, que es que no puedan cargar nafta los deudores de alimentos. Que no puedan cargar ni nafta, ni gas, ni autos eléctricos tampoco”, expresó en un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde también agregó: "Antes de cargar, hoy todos tenemos el DNI digital o puede ser presencial".
Según explicó Cinthia, la iniciativa estaría acompañada por un sistema de control obligatorio que bloquearía el acceso al combustible a los deudores en los puntos de carga a nivel nacional.
Pese a los detalles técnicos, la panelista hizo énfasis en el trasfondo emocional y social de su planteo. "Si vos tenés para llenarle el tanque a tu auto, ¿por qué no tenés para llenarle la heladera a tu hijo?", concluyó.