13 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Directivos de la CNEA alertaron por el deterioro de los salarios, la falta de presupuesto y la fuga de profesionales

El reclamo de los cuadros jerárquicos advierte que la pérdida sostenida de profesionales altamente capacitados y la ausencia de mantenimiento en los equipos ponen en serio riesgo la soberanía tecnológica nacional.

Por
Comisión Nacional de Energía Atómica.

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Un grupo de 89 responsables de áreas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) remitió una carta formal al presidente del organismo, Martín Porro, en la que expresaron una profunda preocupación por el deterioro de los salarios, la falta de presupuesto y la inestabilidad de los trabajadores contratados.

El arzobispo de Mendoza Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.
Te puede interesar:

La Iglesia respaldó al papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

El reclamo de los cuadros jerárquicos advierte que la pérdida sostenida de profesionales altamente capacitados y la ausencia de mantenimiento en los equipos ponen en serio riesgo la soberanía tecnológica nacional.

El texto expone la parálisis de proyectos de escala mundial como el reactor CAREM y el RA10. A pesar de los anuncios oficiales sobre un plan nuclear con inversión privada, estas obras de infraestructura carecen hoy de los fondos básicos necesarios para su continuidad y finalización.

La misiva señala que la precarización de los contratos y el ajuste presupuestario interrumpen la excelencia de los centros atómicos. Los directivos critican además la falta de canales de diálogo con la conducción actual y la ausencia de objetivos estratégicos de mediano y largo plazo.

Los referentes técnicos exigieron una recomposición de los ingresos para frenar el éxodo de expertos hacia el sector privado o el extranjero. Esta petición cuenta con el respaldo explícito de los cuatro gremios principales con representación dentro del organismo nuclear argentino.

El conflicto en la CNEA se suma a protestas similares en otras dependencias de ciencia como el CONICET y el INTA. La nota concluye con el pedido de una política de Estado que garantice los recursos para el funcionamiento de los centros de investigación y desarrollo.

CNEA

Noticias relacionadas

Martín Menem junto a Manuel Adorni.

Martín Menem ratificó que Manuel Adorni dará su informe en Diputados: "Compren pochoclos, va a ser picante"

El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público.

El Banco Nación argumentó que no puede "discriminar por condición política" al otorgar créditos hipotecarios

Alí Asghar Hejazi.

Ordenan la captura internacional de un alto jerarca iraní por su presunta participación en el atentado de la AMIA

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei y Federico Sturzenegger en el video.

Milei protagonizó un corto futbolero animado al estilo de Supercampeones

Javier Milei en el Movistar Arena.

Caso ANDIS: ampliaron la denuncia contra Milei por el financiamiento de su show en el Movistar Arena

El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.

En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Rating Cero

La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años. 
play

Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual

El cantante creció en Miami porque cuando tenía 5años sus padres tuvieron que huir de la violencia en Medellín durante los años90. 

Un hijo mimado: Sebastián Yatra confesó que todavía duerme con sus padres

Andrea del Boca en Gran Hermano.
play

Las primeras imágenes de Andrea del Boca tras su caída en Gran Hermano: "Mimos que todo lo curan"

Wandagate: la infidelidad de Mauro Icardi.

"Triángulo amoroso": quién es quién en la novela vertical de Wanda Nara que contará el Wandagate

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Ricardo Fort paranormal: su hija aseguró que lo vieron aparecer tres veces en el edificio donde vivía

Según él, el personaje lo dejó encasillado y redujo sus oportunidades de participar en grandes producciones de Hollywood.

Qué fue de la vida del actor que hizo de Jesús en La Pasión de Cristo

últimas noticias

Comisión Nacional de Energía Atómica.

Directivos de la CNEA alertaron por el deterioro de los salarios, la falta de presupuesto y la fuga de profesionales

Hace 35 minutos
play
El defensor catamarqueño de 32 años arribó a Jujuy a principios del año pasado y disputó 8 partidos. 

Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que gritó de "bomba" en un avión

Hace 35 minutos
play
La actriz y DJ australiana acusó a la reconocida cantante de haberla agredido cuando tenía veinte años. 

Grave acusación contra Katy Perry: una actriz de Hollywood la denunció por presunto abuso sexual

Hace 38 minutos
El arzobispo de Mendoza Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Iglesia respaldó al papa León XIV tras los ataques de Donald Trump

Hace 1 hora
Hospital Municipal Dr. Bernardo A. Houssay de Vicente López.

Detuvieron a una anestesista por robar fentanilo del Hospital Municipal de Vicente López

Hace 2 horas