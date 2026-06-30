30 de junio de 2026 Inicio
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Se registraron casi 100 femicidios en lo que va del año en Argentina

El análisis del observatorio Ahora sí que nos ven arrojó que hay una víctima letal cada 37 horas y que más de la mitad de los agresores eran sus parejas.

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Se registra la muerte de una mujer cada 37 horas en Argentina.

Se registra la muerte de una mujer cada 37 horas en Argentina.

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Un relevamiento realizado entre el 1° de enero y el 29 de junio de 2026 registró al menos 119 víctimas fatales por violencia de género en Argentina, una cifra que refleja la persistencia de la violencia machista y que encendió la preocupación de organizaciones especializadas.

La mujer, de 29 años, fue imputada por el delito de encubrimiento doblemente calificado.
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Según el informe del observatorio Ahora sí que nos ven, que fue elaborado a partir del análisis de publicaciones periodísticas, del total de casos contabilizados hubo 99 femicidios directos, 11 femicidios vinculados, cinco instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios y transfemicidios.

Los datos muestran además que, en promedio, una mujer fue asesinada por motivos de género cada 37 horas durante el primer semestre del año. El relevamiento también registró 195 intentos de femicidio, lo que representa un ataque de estas características cada 26 horas.

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Violencia de género en Argentina: más de la mitad de los agresores eran exparejas

Otro de los aspectos que preocupa es que el 15% de las víctimas había realizado denuncias previas contra su agresor, mientras que en el 66% de los casos el presunto autor era la pareja o expareja de la víctima.

En cuanto a los lugares donde ocurrieron los hechos, el informe señala que el 44,5% de los crímenes se produjo en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en el domicilio que compartía con el agresor, lo que vuelve a poner en evidencia que el ámbito privado continúa siendo el escenario donde se concentra la mayor parte de estos delitos.

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