30 de junio de 2026 Inicio
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Castelar: se conocieron los resultados de la autopsia de la mujer que fue asesinada y enterrada por su hijo

El cuerpo de Graciela Martínez fue encontrado en el patio de la casa que compartía junto a su famlia. Ignacio Costa Martínez quedó detenido, aunque aún no declaró ante la Justicia.

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Ignacio Costa Martínez junto a su mamá

Ignacio Costa Martínez junto a su mamá, Graciela Martínez

Diario Anticipos

En medio de la conmoción por el crimen en Castelar, se conocieron los resultados de la autopsia realizada a Graciela Martínez, mujer que fue asesinada por su hijo, quien la enterró en el patio de su casa y posteriormente confesó el crimen.

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El hecho ocurrió hace unos días atrás cuando, Ignacio Costa Martínez confesó haber enterrado el cuerpo de su mamá en el fondo de la casa familiar y después intentó también matar a su padre.

De acuerdo a lo que determinó el examen al cuerpo de la mujer de 54 años, murió como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una herida punzocortante en el cuello. Tras conocerse la situación, el fiscal José María Ghessi, de la Fiscalía N° 1 de Morón calificó la causa como “homicidio agravado por el vínculo” donde el joven de 24 años quedó detenido.

Hasta el momento, el único imputado por el matricidio no declaró ante la Justicia, aunque la confesión del crimen fue a un amigo al asegurarle que se mandó “una cagada” y solicitarle que no dijera nada. Éste fue quien terminó haciendo la denuncia y la Policía acudió rápidamente a la vivienda para corroborar la acusación.

Al mismo tiempo, cuando vecinos y conocidos de Martínez preguntaban por ella, Costa Martínez les mintió en reiteradas oportunidades y les respondía que “se había ido de viaje”, mientras el cuerpo de la mujer estaba enterrado en el fondo de la vivienda familiar dentro de bolsas de basura.

El joven también quedó detenido por atacar a su padre: luego de cometer el asesinato de su madre, atacó al hombre de 89 años con un arma blanca y lo intentara acuchillar.

El hijo de Graciela Martínez fue detenido y esperan la declaración ante la Justicia

Por el crimen de Graciela Martínez, Ignacio Costa Martínez permanece detenido, pero también por el intento de homicidio a su padre, Carlos Costa, causa que tramita bajo las órdenes de la jueza Ángeles Mariana Gómez Maiorano, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A raíz de ello, el joven de 24 años aún no declaró ante la Justicia y se espera que lo haga próximamente. Según detalló un testigo, ambos habían tenido una discusión y Costa Martínez apuñaló por la espalda a su papá y huyó a bordo de una camioneta Ford EcoSport, con la que fue detenido tras una persecución por la avenida General Paz.

“Los cortes fueron en la espalda y el cuello. Parece que lo sorprendió por atrás, a traición”, explicó una fuente de la investigación a Primer Plano Online.

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