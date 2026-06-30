Muerte y misterio en Corrientes: la familia de víctima aseguró que vivía en un contexto violento

Melanie Aldaz tenía 19 años y fue vista por última vez por la Prefectura el 25 de junio, tras denunciar a su novio. Luego de días de búsqueda, confirmaron que se arrojó al río Paraná.

La investigación por la desaparición de Melanie Aldaz sumó en las últimas horas un dato determinante. Ricardo, el padre de la joven de 19 años que es intensamente buscada desde la semana pasada en Corrientes, confirmó ante la Justicia que la mujer registrada por las cámaras de seguridad del puente General Belgrano es su hija.

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"Vi a mi hija en el puente" , expresó el hombre durante su declaración, una identificación que reforzó la principal hipótesis que manejan los investigadores y motivó un nuevo despliegue de los operativos de búsqueda en el río Paraná.

A partir de ese reconocimiento, efectivos de la Policía de Corrientes y de la Prefectura Naval Argentina intensifican rastrillajes tanto en el cauce del río como en las zonas costeras, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

Mientras continúan los rastrillajes en el Paraná, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para reconstruir los últimos movimientos de la joven y determinar si existieron hechos o responsabilidades de terceros que puedan tener relevancia en la causa. El hallazgo de Melanie sigue siendo el principal objetivo de los equipos de búsqueda.

La causa se inició luego de que testigos alertaran que una mujer se había arrojado desde el puente. Uno de los relatos más relevantes fue el de una integrante del grupo Ángeles del Puente, quien aseguró haber intentado contener a Melanie instantes antes del hecho.

Según declaró, la joven recibió de su parte un mensaje con una cita bíblica. Sin embargo, pese a los intentos por convencerla de que desistiera, se quitó la campera, cruzó la baranda de seguridad y cayó al río.

La investigación también incorporó el testimonio de la hermana de Melanie, quien reveló que, antes de desaparecer, la joven envió un mensaje de despedida al grupo familiar y publicó en sus redes sociales una fotografía junto a sus padres con la frase: "Gracias por todo". De acuerdo con su relato, la joven atravesaba un momento de fuerte vulnerabilidad emocional.

No obstante, la familia sostiene que el caso no puede analizarse únicamente desde esa perspectiva y reclama que se profundice la investigación sobre un posible contexto de violencia que habría sufrido la joven.

El vínculo con su novio, clave en la investigación

Ricardo Aldaz manifestó que busca conocer qué ocurrió con su hija en los días previos a la desaparición y aseguró que existía una denuncia por presunta violencia de género relacionada con una persona con la que Melanie habría mantenido una relación.

El reclamo también fue expuesto públicamente por Flor Aldaz, familiar de la joven, quien publicó un duro mensaje en redes sociales en el que apuntó contra quien considera responsable de la situación que atravesaba Melanie.

"Melanie no se tiró porque no sabía qué hacer con su vida. Tenía una vida por delante, una carrera hermosa y una familia unida. Melanie hoy no está más entre nosotros porque estaba siendo hostigada, maltratada y acosada. Acá hay un culpable y ese culpable tiene que pagar. Justicia por Melanie", escribió.