La madre de uno de los detenidos por la desaparición de Sofía Delgado: "Si hizo algo, que pague"

En diálogo con la periodista Mariela López Brown en el móvil de De Una por C5N, la mujer, llamada Estela reveló que su hijo detenido por la desaparición de Delgado se llama Alejandro y pidió que se resuelvan medidas en caso de que se encuentre vinculado con el hecho: "Le diría que diga la verdad y me mire a los ojos. Yo no sé nada. No conozco a Sofía".