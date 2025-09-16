Cómo podés ahorrar en electrodomésticos pequeños durante septiembre 2025 Esta cadena ofrece descuentos de hasta el 68% en pequeños equipos de cocina. Las promociones incluyen cuotas fijas y opciones sin interés. Por







Durante septiembre, Carrefour lanzó una liquidación especial en artículos de cocina que permite conseguir cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas a precios con rebajas que llegan al 68%. La campaña incluye modelos de marcas reconocidas con diferencias de valor que superan los $60.000 respecto de sus precios originales.

La promoción está disponible tanto en las sucursales físicas como en la tienda online de Carrefour, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas o aprovechar planes de hasta 3 pagos sin interés en algunos productos seleccionados. De esta manera, se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan renovar su cocina sin gastar de más.

Ofertas en supermercado: cuál es el ahorro que podés obtener si buscás electrodomésticos pequeños La liquidación incluye varias opciones con precios que destacan por la magnitud del descuento:

Cafetera eléctrica de filtro Sansei: $24.599 (antes $77.999), se ahorra un 68%.

Cafetera eléctrica filtro ATMA: $22.799 (antes $41.999). El modelo más económico de la lista.

Pava eléctrica Sansei Pe1821bp: $29.999 (antes $72.999).

Tostadora eléctrica Vintage 7 niveles: $39.999 (antes $81.999).

Jarra eléctrica Mandine de vidrio: $29.000 (antes $53.000).

Pava eléctrica Electrolux corte para mate: $38.255 (antes $69.554).

Waflera ATMA Disney Star Wars: $42.999 (antes $83.999).

