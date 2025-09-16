16 de septiembre de 2025 Inicio
Cómo podés ahorrar en electrodomésticos pequeños durante septiembre 2025

Esta cadena ofrece descuentos de hasta el 68% en pequeños equipos de cocina. Las promociones incluyen cuotas fijas y opciones sin interés.

Las opciones de pago varían según el producto.

Durante septiembre, Carrefour lanzó una liquidación especial en artículos de cocina que permite conseguir cafeteras, tostadoras y pavas eléctricas a precios con rebajas que llegan al 68%. La campaña incluye modelos de marcas reconocidas con diferencias de valor que superan los $60.000 respecto de sus precios originales.

La promoción está disponible tanto en las sucursales físicas como en la tienda online de Carrefour, con la posibilidad de pagar en cuotas fijas o aprovechar planes de hasta 3 pagos sin interés en algunos productos seleccionados. De esta manera, se presenta como una alternativa accesible para quienes buscan renovar su cocina sin gastar de más.

Electrodomésticos
Estos recursos resultan especialmente útiles al momento de renovar artículos del hogar o acceder a tecnología de última generación.

Ofertas en supermercado: cuál es el ahorro que podés obtener si buscás electrodomésticos pequeños

La liquidación incluye varias opciones con precios que destacan por la magnitud del descuento:

  • Cafetera eléctrica de filtro Sansei: $24.599 (antes $77.999), se ahorra un 68%.

  • Cafetera eléctrica filtro ATMA: $22.799 (antes $41.999). El modelo más económico de la lista.

  • Pava eléctrica Sansei Pe1821bp: $29.999 (antes $72.999).

  • Tostadora eléctrica Vintage 7 niveles: $39.999 (antes $81.999).

  • Jarra eléctrica Mandine de vidrio: $29.000 (antes $53.000).

  • Pava eléctrica Electrolux corte para mate: $38.255 (antes $69.554).

  • Waflera ATMA Disney Star Wars: $42.999 (antes $83.999).

Carrefour
En un contexto económico donde cada ahorro cuenta, un supermercado ha decidido implementar promociones en productos esenciales para el hogar con el objetivo de aliviar el gasto de los consumidores.

Entre las oportunidades más fuertes se encuentran las cafeteras Sansei y ATMA, con rebajas que superan el 60% sobre el valor inicial. En tanto, las pavas eléctricas Electrolux y las tostadoras Philco muestran descuentos que oscilan entre el 44% y el 50%. Las opciones de pago varían según el producto, ya que pueden adquirirse en un solo pago o en cuotas con tarjeta Carrefour, con la chance de acceder a planes de 3 cuotas sin interés en artículos seleccionados.

