Un futbolista ilusiona a todo River por un inesperado posteo: ¿vuelve al club?

El jugador, que se desempeña en un equipo de Europa, realizó una sorpresiva publicación en Instagram que se viralizó entre los hinchas del Millonario.

El futbolista Claudio Echeverri lanzó una sorpresiva publicación en sus redes sociales en referencia a River, mientras se encuentra con poca continuidad en el Bayer Leverkusen de Alemania tras ser cedido a préstamo por Manchester City en agosto.

Echeverri publicó una foto en blanco y negro en la que se lo observa con la camiseta de River mientras se besaba el escudo junto a distintos emojis: un reloj de arena, un corazón y la palabra "back", que traducido significa "vuelta". El posteo se viralizó rápidamente y despertó la ilusión de hinchas del Millonario para que regrese.

En tanto, el posteo del jugador de 19 años se produjo después del partido entre Bayer Leverkusen y Paderborn por la Copa Alemania, en el que el equipo de Kasper Hjulmand se impuso 4-2 y avanzó a los octavos de final. El Diablito integró el banco de suplentes pero no ingresó al encuentro.

El mediocampista acumula apenas seis partidos jugados en el equipo alemán con un promedio de 21 minutos, por lo que podría marcharse a otro equipo cuando termine la temporada.

Previamente, Echeverri había llegado a Manchester City a principios de este año, tras disputar el Sudamericano Sub-20 con la Selección argentina pero luego de un largo proceso de adaptación a la Premier League y de sus nuevos compañeros, no terminó de convencer al entrenador Pep Guardiola, quien apenas le dio un puñado de minutos.

Con la camiseta de los citizens apenas disputó tres partidos oficiales: debutó en una final de la FA Cup contra Crystal Palace, sumó minutos en Premier League en un partido frente al Fulham y anotó un golazo de tiro libre en el Mundial de Clubes contra Al-Ain.

