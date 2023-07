La Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer celebra su 102 aniversario

“Desde el día de nuestra fundación en 1921, hemos trabajado incansablemente para marcar la diferencia en la vida de las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias. Cada paso que hemos dado, cada campaña que hemos llevado a cabo, ha sido con el firme propósito de generar un impacto positivo en la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer”, comentó Cristina Espil, presidente de LALCEC.

Junto con AVON y Fundación AVON, se mantiene una alianza de más de 23 años por la detección temprana del cáncer de mama. Gracias al Mamógrafo Móvil Avon LALCEC que viaja por el interior del país, se han practicado más de 164.000 mamografías gratuitas, en más de 255.000 kilómetros recorridos. En el Centro Médico y Diagnóstico se han llevado adelante en los últimos años alrededor de 5.000 mamografías gratuitas.

En el mismo sentido, hace más de 30 años se realiza el taller “Chau Pucho”, que desde el año 2021 se desarrolla junto a la Unión Antitabáquica Argentina (UATA). A este trabajo se suman jornadas médicas, material psicoeducativo, campañas de concientización y el desarrollo del área psicosocial que, a lo largo del año, brinda talleres de nutrición y mindfulness, así como también de formación para acompañantes de pacientes que estén atravesando un diagnóstico.

Martín Fleming, director Institucional de la Liga, aseguró que “en más de 100 años, LALCEC ha enfrentado desafíos, pero también fue testigo de momentos llenos de esperanza y valentía, apoyándose en la comunidad, en los vecinos, donantes, voluntarios y colaboradores, que han sido el corazón de LALCEC”.

En el Centro Médico de Diagnóstico ubicado en la sede de la entidad, que proporciona sustento a todas las actividades de prevención realizadas por LALCEC, se llevan adelante estudios gratuitos de diagnóstico temprano por cada cáncer con el cual se trabaja: Piel, Próstata, Pulmón, Cuello de Útero, Mama y Colon, para personas que no cuenten con cobertura médica. Así mismo, se brinda atención para especialidades como urología, clínica, dermatología, mastología, endocrinología, laboratorio, neumonología, pediatría, etc, además de los estudios señalados como mamografías, econcardigramas, ecodopler, papanicolau, etc. a costos muy convenientes y con alta disponibilidad de turnos para todas las especialidades y estudios.

“En este aniversario, queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos que han sido parte vital en esta lucha y ha contribuido a hacer posible que LALCEC siga siendo un faro de esperanza y cuidado de todos”, finalizó Espil.

Para solicitar turnos en la sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Llamar al (011) 4834-1500

Escribir por WhatsApp al 11 3597-5227

Ingresar a www.lalcec.org.ar

Escribir a turnos@lalcec.org.ar

Para más información sobre las actividades de LALCEC ingresá a: https://www.lalcec.org.ar/