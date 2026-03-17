Córdoba: la Justicia informará la identidad de desaparecidos hallados en La Perla Será este miércoles a las 11 mediante una conferencia de prensa transmitida por YouTube. Hasta ahora se identificaron seis de las doce víctimas vinculadas al centro clandestino La Perla. Por + Seguir en







Excavaciones realizadas en La Perla que concluyeron con la identificación de 12 detenidos-desaparecidos.

El Juzgado Federal N°3 de Córdoba dará una conferencia de prensa este miércoles a las 11 de la mañana para informar avances en la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. La comunicación se realizará a través de una conferencia de prensa oficial que será transmitida en vivo por el canal de YouTube del tribunal.

Según se adelantó, el anuncio estará centrado en la identidad de doce víctimas cuyos restos fueron identificados recientemente. Hasta el momento, se confirmaron seis nombres: Reyes, Bustillo, Raúl Oscar Ceballos, Eduardo Valverde, Mario Nívoli y una de las mellizas, Cecilia o Adriana Carranza.

Los trabajos de identificación se vinculan con víctimas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, uno de los principales engranajes del aparato represivo en Córdoba durante el terrorismo de Estado.

Las tareas de reconocimiento fueron realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial local.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978 en predios del Tercer Cuerpo de Ejército, sobre la Ruta 20 que conecta la ciudad de Córdoba con Villa Carlos Paz. El lugar dependía del Destacamento de Inteligencia 141 y fue escenario de secuestros, torturas y desapariciones.

De acuerdo con registros del Archivo Provincial de la Memoria, entre 2200 y 2500 personas pasaron por ese centro clandestino. La mayoría de ellas permanece desaparecida. La conferencia de este miércoles buscará aportar información oficial y consolidar avances en el proceso de identificación de víctimas.