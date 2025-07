La insólita interna familiar que se desató tras la internación de Locomotora Oliveras

En diálogo con TN, los hijos de Locomotora se mostraron molestos con el hermano de su madre, quien organizó juntadas en la puerta del hospital santafesino, un hecho que molestó a los hijos de Locomotora. El hijo mayor, Alejandro, de 31 años: “ Con respecto de la familia unida hablamos de mi hermano, mi mamá y yo . En un primer tiempo no dábamos noticias porque estábamos muy consternados, no era momento de salir a dar entrevistas. Llamé a todos mis tíos y dijimos: 'Paren un poco, no vamos a dar notas hasta estar un poco más enteros emocionalmente '", relató.

Alejandra Locomotoras Oliveras Locomotora Oliveras lucha por su vida en el Hospital Cullen, en Santa Fe.

Además, apuntó contra su tío Jesús: "Él no respetó eso, empezó a dar notas, empezó a pedir convocatorias, cosas que nosotros no aprobamos. No es el momento ni es el lugar. El Cullen tiene muchos profesionales y hay otras familias que hay que respetar. No es para juntarse".

"Pasó por encima de nuestra palabra. Nosotros somos los que la estamos cuidando a mi madre. La defendemos a capa y espada. Damos la vida por nuestra vieja", añadió. Con respecto a la relación de su madre con su tío, reveló un dato llamativo: “Hace varios años que no se llevaban bien y prácticamente no tenían comunicación con mi mamá”.

Por su parte, Alexis, de 27 años, también reveló sus sentimientos ante el nuevo parte médico, donde se informó que abrió sus ojos y los médicos comenzaron a quitarle el respirador de forma paulatina: “Una semana atrás estamos hablando de un parte de vida o muerte y ahora estamos con mucha más esperanza y contentos”, concluyó.

El hermano de Locomotora Oliveras habló sobre el último parte médico: "Tenemos las mejores noticias"

El cuerpo médico que cuida la salud de Alejandra "Locomotora" Oliveras informó este sábado que la exboxeadora abrió los ojos y mostró una reacción favorable después de haber sufrido un ACV isquémico el pasado 14 de julio, horas antes de presentarse en a Legislatura de Santa Fe a jurar como convencional constituyente.

Ante este panorama alentador, su hermano Jesús Olivares habló con C5N y expresó su alegría: "Tenemos las mejores noticias. Hoy llueve, día de cambio. Locomotora está respondiendo, está saliendo, así que muy contento".

Tal como indicó el último parte médico, la exdeportista está reaccionando frente a algunos estímulos: "Los parámetros neurológicos están estables, está respondiendo a estímulos. Eso significa que hay conciencia, que hay alma, que está saliendo adelante", continuó al tiempo que agradeció a la gente por su apoyo y sus oraciones.

El hombre se mostró entusiasmado en la evolución de su hermana: "Sé que va a haber Locomotora para rato. Un tiempito más y Locomotora está saliendo por esa puerta, estará en muletas o en silla de ruedas pero está saliendo". En ese punto, destacó la importancia de mantenerse confiado: "Siempre estuve positivo. Es mi hermana, la conozco. Es invencible".