La inseguridad golpea fuerte en Lanús: le robaron la moto a un agente municipal y una familia sufrió un robo "piraña" También robaron un auto en Remedios de Escalada. En paralelo, la Justicia de Garantías dispuso llevar a juicio a una joven por un homicidio cometido en Villa Diamante. Por Agregar C5N en









Los hechos de inseguridad se repiten en Lanús.

Una serie de hechos delictivos violentos se registró en los últimos días en distintas localidades del partido de Lanús: le robaron la moto a un agente de Seguridad Ciudadana en Lanús Oeste, asaltaron a una familia bajo la modalidad "piraña" y robaron un auto en Remedios de Escalada. En paralelo, la Justicia de Garantías dispuso llevar a juicio a una joven por un homicidio cometido en Villa Diamante.

El agente de Seguridad Ciudadana sufrió el robo de su motocicleta alrededor de las 6 de la mañana, al terminar su guardia. El hecho ocurrió en las inmediaciones de la base municipal, ubicada debajo del Puente Arenas, en la intersección de la avenida Raúl Alfonsín y Quito.

En Remedios de Escalada, una familia fue víctima de un robo bajo la modalidad "piraña" cerca de las 17.30. Un hombre se disponía a salir en su SUV importada, junto a uno de sus hijos, para buscar a su hija, cuando tres sujetos que llegaron a pie por la calle 1 de Mayo corrieron hacia la camioneta y la rodearon.

Los delincuentes acorralaron a las víctimas en la vía pública y les robaron sus pertenencias en pocos segundos. Luego escaparon de la zona. También en Remedios de Escalada, sobre la calle Almeyra al 2900, robaron un automóvil a plena luz del día.

La Justicia envió a juicio a una joven por el crimen de un mecánico en Villa Diamante La Justicia de Garantías de Lanús dispuso llevar a juicio a Daniela R.P., de 27 años. La acusan de pactar una falsa compraventa por redes sociales para emboscar y asesinar a un hombre.

La víctima fue Alexis Cusumano, un mecánico de 48 años oriundo de Rosario. Viajó hasta Lanús junto a un amigo para entregar un producto que había acordado por plataformas digitales. La cita se fijó en la esquina de Talcahuano y Darragueira, en Villa Diamante. Allí los abordaron delincuentes armados y, durante el asalto, Cusumano recibió un disparo en el tórax. Lo trasladaron de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde murió días después. La DDI Avellaneda-Lanús y la UFI N°5, a cargo del fiscal Martín Rodríguez, investigaron la causa, que fue caratulada como homicidio en ocasión de robo.