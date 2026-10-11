Batalla campal y un auto a contramano: feroz pelea en Mar del Plata a la salida de un boliche Se trata de alrededor de 10 jóvenes que se cruzaron a las piñas y patadas. En medio de la secuencia, un automovilista se metió en los disturbios y uno de los involucrados se metió en el vehículo con otros ocupantes. Por Agregar C5N en









El hecho ocurrió en Mar del Plata. Redes sociales

Un cruce entre varios jóvenes a la salida de un boliche en la ciudad bonaerense de Mar del Plata derivó en piñas, patadas y corridas, el cual sorprendió a vecinos de la zona y se viralizó en las redes sociales. Además, en medio de la pelea, el conductor de un vehículo dio una vuelta en U y manejó en sentido contrario para retirarse del lugar.

El hecho ocurrió cuando cerca de 10 jóvenes discutían en la calle al lado de un auto con el baúl levantado y luego se agredieron físicamente. Ante esta situación, uno de los involucrados cayó al asfalto y recibió patadas mientras distintos testigos buscaban frenar el ataque. Después, el automovilista realizó maniobras de marcha atrás y adelante en medio del tumulto.

En tal sentido, luego el conductor del auto giró en U y se dirigió a la avenida a contramano mientras el grupo corría al lado del vehículo, por lo que varios jóvenes corrieron. En medio de la persecución, un joven le lanzó un pedazo de plástico que parecía ser parte del paragolpes, aunque el vehículo siguió su marcha con el baúl levantado y finalmente uno de los chicos logró subirse para huir con el resto de los ocupantes.