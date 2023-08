La familia del policía asesinado en Isidro Casanova asegura que los delincuentes eran menores de edad

Contó que su esposa, hermana de la novia de Fabián, llegó en el auto que fue abordado por los delincuentes y presenció toda la secuencia. "Mi señora bajó del lado del portón y se metió rápido, pero ellos, que bajaron del lado de la calle, se llevaron la peor parte", explicó.

"Eran cinco, había una chica. Pegaron dos o tres tiros al aire pidiendo celulares y no les dieron tiempo ni a sacarlos que empezaron a forcejear con mi cuñada. No sé si mi cuñado dio la voz de alto. La Policía Científica dijo que el seguro del arma estaba puesta y él no efectuó ningún tiro", remarcó.

Matías confirmó que los delincuentes eran "todos menores de edad, mi señora los vio". Añadió que dispararon contra Fabián "a quemarropa" y huyeron, pero uno de ellos regresó para "rematarlo". "No sé si se dieron cuenta que era policía, pero estamos hablando de un hecho de salvajismo terrible", aseguró.

"Era honesto, muy familiero, una excelente persona que tenía un montón de proyectos por delante. Mi cuñada quedó destrozada, toda la familia, porque todos lo queríamos. No sabemos cómo vamos a seguir sin Fabián", concluyó.