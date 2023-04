La expareja de Villa declaró en el juicio: "Se transformaba con el alcohol"

Daniela Cortés, expareja de Sebastián Villa, ratificó la denuncia por violencia de género durante la primera audiencia del juicio en su contra . Este lunes la joven declaró ante la Justicia que el delantero de Boca "se transformaba con el alcohol; tomaba y me agredía".

Cortés fue la primera persona en declarar y lo hizo de manera virtual desde Colombia. La joven de 26 años contó que conoció al futbolista en ese país y que él le pidió que se mudaran juntos a la Argentina cuando lo transfirieron a Boca, según informó la agencia NA.

La denunciante relató que al comienzo de la relación sufrió "insultos y empujones", pero no lo veía como "algo malo". Sin embargo, aseguró que "con el tiempo empezaron a surgir comportamientos más duros. Se transformaba con el alcohol, las agresiones, los insultos".

"Tomaba y me agredía, yo ya no aguantaba. Eran muchos sucesos", sostuvo. La joven señaló que Edith, la empleada doméstica, la vio con "moretones" o "llorando". La jueza Claudia Dávalos aceptó incorporar el testimonio de la trabajadora como prueba en el juicio.

Daniela Cortés Captura de pantalla

Cortés añadió que su hermana y su mejor amiga también conocían la situación, ya que ella les mandaba fotos con la evidencia de los maltratos y les decía: "Mira lo que me acaba de hacer Sebastián". En ese sentido, afirmó que "había días que no podía hablar con mi madre o mi hija porque tenía la cara marcada, no era capaz de disimular".

Ante la consulta del fiscal sobre el motivo de las agresiones, explicó que podía ser "una foto en Instagram que publicara, o un escote o cualquier comentario". El hecho más grave ocurrió el 27 de abril de 2020 en la casa que compartían en el barrio privado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning.

Cortés contó que la pareja estaba en crisis y discutieron sobre quién de los dos se mudaría a Puerto Madero. "Ahí él dice que si no me iba, me empieza a hacer daño a mí y mi familia, y lo empiezo a grabar", relató. En ese momento Villa le pegó una trompada "en la frente" y varias "patadas" en distintas partes del cuerpo.

La joven dijo que regresó a Colombia después del episodio y no volvió a tener contacto con el delantero. "Acá también le había hecho una denuncia en Medellín por maltrato y al tiempo que la radiqué, él y yo volvimos, regresamos porque me pedía perdón", concluyó.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a linea144@mingeneros.gob.ar.