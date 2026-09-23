"¿Me voy a morir?": dos motochorros atacaron a chicos que volvían del colegio y les dispararon en González Catán

Un grupo de jóvenes que volvía de una institución de educación especial fue sorprendido por delincuentes armados en plena calle. Entre gritos y corridas, uno de los chicos recibió un culatazo que lo dejó en shock.

Un grupo de adolescentes fue asaltado por motochorros cuando regresaba del colegio en plena tarde en González Catán. Los delincuentes dispararon contra los chicos y generaron escenas de pánico. Uno de ellos, herido y en shock, alcanzó a preguntar “¿Me voy a morir? ”. Les robaron los celulares y las billeteras.

Un chico de 16 años fue asesinado de un escopetazo y detuvieron a su padrastro: "Estaban poseídos por el demonio"

El violento episodio ocurrió ayer en las inmediaciones del Centro de Formación Integral Santa Inés , una institución de educación especial de la Obra del Padre Mario. A la salida, los chicos con autismo fueron sorprendidos por dos delincuentes en moto, mientras caminaban y jugaban con una pelota.

Uno de los motochorros descendió armado, agarró a un chico del brazo , lo revisó y lo golpeó con el arma antes de robarle la billetera. Luego, también despojó de sus pertenencias a otros dos estudiantes y disparó al aire antes de escapar.

Según las cámaras del lugar, en ese momento los adolescentes quedaron en estado de shock y uno de ellos, con una herida en la cabeza producto del culatazo, preguntaba desesperado a sus amigos: “¿Me voy a morir?” . Vecinos se acercaron para asistirlo mientras.

Robo insólito en San Juan: un hombre robó una cámara de seguridad y el dueño lo descubrió mirando el teléfono

Un insólito hecho se registró en San Juan cuando un hombre fue descubierto tras robar una cámara de seguridad e instalarla en su propia vivienda. El propietario, al revisar la aplicación desde su celular, lo descubrió transmitiendo en vivo y alertó a la Policía. El ladrón fue detenido, en un episodio que sorprendió por lo absurdo de la maniobra.

La transmisión fue tan clara que permitió ubicar la casa y dio pistas clave para la investigación de las autoridades locales. Con esos datos, la Policía llegó hasta una vivienda del barrio Alameda, en la localidad de Rawson, donde encontró la cámara y otros objetos tecnológicos, aunque el principal sospechoso no se encontraba en el lugar en el momento que arribaron los efectivos. Se levantó una orden de detención.

El hurto había sido denunciado por el dueño, que notó la falta de la cámara instalada afuera. Lo curioso es que el aparato seguía conectado a su aplicación de monitoreo lo que permitió revisar la secuencia desde el celular. En su teléfono, la cámara seguía transmitiendo en vivo desde la habitación del ladrón, que encima quedó filmado usando el botín como si fuera propio.

Con una orden judicial, los efectivos llegaron a la vivienda del barrio Alameda y realizaron un allanamiento donde encontraron en una de las habitaciones la cámara robada, que seguía conectada y transmitiendo imágenes en tiempo real. El principal sospechoso fue identificado como Carlos Esteban Butierres y, aunque no estaba en el domicilio al momento del operativo, la Justicia ordenó su detención y libró un pedido de captura en su contra.