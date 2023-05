La emotiva revelación de Matías Bagnato, sobreviviente de la Masacre de Flores, tras la muerte del asesino de su familia

Matías Bagnato , sobreviviente de la Masacre de Flores, habló en conferencia de prensa tras la muerte de Fructuoso Álvarez González, el asesino de su padres y sus hermanos . "Tenía pánico, no podía hacer una vida normal", relató, y reveló que en este tiempo formó una familia, pero que "no había podido contarlo antes por miedo".

"En febrero tomamos conocimiento de que se le había negado un nuevo pedido de libertad condicional. Venía de vivir todos estos años de esperar ese fallo, ver qué juez me tocaba, ese pánico de no poder hacer una vida normal ", describió.

"Nunca lo conté, pero me empezaron a llegar muchos mensajes de gente anónima, entre ellos de un detenido que estaba en el mismo penal que el asesino de mi familia, advirtiéndome que había manifestado varias veces que me quería matar, que tenía gente afuera siguiéndome", explicó.

Esta situación fue una constante en su vida, ya que Matías vivió permanentemente acechado por el miedo a que Álvarez concretara las permanentes amenazas en su contra, luego de haber asesinado a su familia en un incendio intencional en 1994. "Me paralicé, transitando todo esto con un gran cansancio, fueron 30 años en los cuales mi mayor motor durante todo este tiempo fue mi abuela, y desde que no está ella me cuesta mucho seguir adelante", expresó.

"Tenía cada seis meses estos pedidos de libertad de Álvarez, no podía salir a la calle, vivía con custodia. Pasaba a estar detenido yo. Cuando salió el dictamen de que le negaban la libertad condicional me enteré de que había un nuevo pedido de prisión domiciliaria por un tema de salud", afirmó.

"Un mensaje anónimo me contó que había sido operado de la cadera, que la operación había salido bien pero que cuando lo mandaron al penal se puso materia fecal en la herida para obtener la libertad", detalló.

Bagnato agradeció la colaboración de muchos periodistas, quienes "nunca me han dejado solo en estos 30 años. No tienen idea de lo que es sentir el cariño y apoyo de tantas personas".

Luego, llegó el momento más emotivo de su exposición, cuando hizo una profunda revelación. "Por primera vez puedo contar que durante todos estos años logré formar una familia. No había podido contarlo antes por miedo, tenía pánico de que él me la quitara", adelantó.

Y amplió: "Estoy en pareja con Nicolás, a quien agradezco por acompañarme tanto en estos años. También está Sebi, su hermano, que tiene síndrome de Down. Son mi familia. Era un gran dolor para mí no poder compartirlo".

Finalmente, Matías agradeció a varias figuras políticas de diversos espacios relacionadas a la seguridad, como Juan Martín Mena, Germán Garavano y Aníbal Fernández. "No hay un tema ideológico ni de grieta", subrayó.

https://twitter.com/MatiBagnato/status/1652740119357530113 Hoy sí por fin puedo decir se terminó.

Mami Pa Fer Ale Nico Descansen en Paz

Los amo con todo mi pic.twitter.com/npSUqbCBRX — Matias Bagnato (@MatiBagnato) April 30, 2023

Qué fue la Masacre de Flores

La Masacre de Flores ocurrió el 17 de febrero de 1994 cuando se originó un incendio en una casa de la calle Baldomero Fernández Moreno y Pumacahua, en el barrio de Flores, y murieron José Bagnato, de 42 años; su esposa Alicia Plaza, de 40; sus hijos Fernando, de 14, y Alejandro, de 9, y Nicolás Borda, de 11, un amigo del menor de ellos que esa noche se habí­­a quedado a dormir.

En esos tiempos, Matías junto a su hermano Fernando, le tenían miedo a "El Monstruo", una persona que llamaba todos los días a su casa y solía decirles con la voz distorsionada: "Uhhhh se quemaron todos. Están todos muertos". Las llamadas eran realizadas por Álvarez González para amenazar a José Bagnato por una presunta deuda de u$s180.000.

Tras el hecho, los investigadores determinaron que el incendio había sido originado de manera intencional por Álvarez González, quien arrojó dos bidones con combustible y encendió el fuego. El autor del crimen fue detenido y en 1995 fue condenado a prisión perpetua.

En 2004 Álvarez González consiguió ser extraditado a España. Fue liberado y recapturado en Argentina en 2011, luego de amenazar de muerte a Matías Bagnato y a su abuela.

Falleció este domingo a los 63 años en el Hospital Zonal General de Agudos Dr. Alberto Antranik Eurnekian del Penal de Ezeiza donde estaba internado desde el 4 de abril tras sufrir "múltiples paros cardiorrespiratorios". Según informaron, el asesino murió como consecuencia de un "shock séptico a foco infeccioso peri implante de cadera derecha".