La dramática historia de Gabriela Trenchi, víctima del doctor Lotocki: "Quiero cortarme la pierna"

En 2015, Trenchi se hizo una cirugía en los tensores de los glúteos. "Me sacaba grasa de las rodillas para poner hilos tensores. Le dije que no quería nada que no fueran hilos tensores con mi grasa" , señaló. Sin embargo, "él me colocó otro material en todas las piernas, sin preguntarme, que hizo ebullición en mi cuerpo" .

"Cuando terminó la cirugía estaba ensangrentada y vendada de los pies a la cintura. A las dos horas me mandó a mi casa", describió.

El doctor Daniel Félix, también presente en Buena Tarde, explicó: "Lo que les pusieron a las damnificadas es un metacrilato que no estaría autorizado para uso médico. Causó una reacción a cuerpo extraño, donde el cuerpo genera mucho calcio que termina perjudicando a los riñones y termina en insuficiencia renal, como en el caso de Silvina Luna".

"La clínica no estaba habilitada, así que él operaba en un lugar que no estaba en condiciones. Todavía no había salido Silvina Luna a denunciarlo. La historia decía 'hilos tensores con mi grasa', pero salí llena de otro material", detalló Trenchi. "A causa de esto tuve una enfermedad autoinmune. Si yo me daba un diurético que Lotocki me dijo que me colocara en ese momento, en lugar de llevarme a la clínica hoy estaría muerta", amplió.

Hoy, su vida es un infierno. "Tengo ganas de cortarme la pierna y no sentir más dolor. No puedo usar nada que me toque la pantorrilla. Trabajo en comercio, por estar parada se me inflama, se hace un huevo y es un dolor que por la noche no hay con qué calmarlo", relató la mujer.

Si bien Lotocki fue sentenciado a cuatro años de prisión en febrero de 2022, Trenchi precisó que "la ley argentina no puede inhabilitarlo porque hay que esperar a Casación". "Quiero que Casación no se equivoque. Si lo hubiesen inhabilitado, Cristian Zárate, otra de sus víctimas, hoy estaría vivo. Si resuelven inhabilitarlo, por lo menos no va a haber más víctimas", sostuvo la mujer.

"Yo ya sé con lo que tengo que luchar. No sé qué calidad y cuánto tendré de vida. Quiero que se haga justicia, que le saquen la matrícula y quede detenido. Que no le haga daño a nadie más", concluyó.