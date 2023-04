El mensaje de Silvina Luna luego de recibir fuertes críticas por su cuerpo

"Esta soy yo sin maquillaje, sin filtro, sin botox, sin rellenos. Hace años que dejé de hacerlo pero da para charlarlo en otro momento", comenzó contando en un nuevo video que subió a su cuenta de Instagram con este texto: "Hoy me levanté con ganas de compartirles este mensaje. Les deseo un buen finde".

Silvina Luna El mensaje de Silvina Luna a sus seguidores. Instagram

"Quería comunicarles esto porque ayer subí un reel en el cual me encontré con un montón de comentarios muy crueles, la verdad. Yo por ahí estoy más curtida pero hay muchas chicas, adolescentes y no, que con un mensaje tan dañino la pueden matar", relató y también marcó un diferencial: "Como también con otro mensaje hermoso la pueden elevar y ayudar un montón".

Sobre los mensajes que recibió, contó que "a mí me preguntan '¿Qué te pasó?', ¿Qué te pasa en la cara?'". La cara... pasaron los años, tengo 42 años, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20 años, no sé, y me pasó la vida".

"Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior, tomé una decisión que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie, firme", indicó en referencia a las cirugías que afectaron su salud.

La modelo, que se hizo conocida por participar de Gran Hermano, les dejó un mensaje contundente a sus seguidores: "Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente y darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, si estás más gorda, más flaca. No se opina de los cuerpos, no se opina del cuerpo de otro, de la cara de otro, de la ropa del otro".

"A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas. Porque digo, ¿Qué proyectan en uno que le saca lo peor? La ira, la envidia, la bronca. Entonces, compasión por esa gente y ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura, de cambio, de evolución, que puedan ver las cosas de otra manera", reflexionó.