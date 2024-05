La defensa de "La Toretto" aseguró que "jamás se representó que ella podía matar"

Los abogados Santiago Irrisarri y Flavio Glielmmo, representantes de Felicitas Alvite, dialogaron con la prensa luego de que la joven de 20 años fuera trasladada para declarar. Allí aseguraron: "La hipótesis del fiscal es equivocada, no se corrió ninguna picada. Nuestra asistida solo se limitó a seguir a un coche porque no sabía, en horario nocturno, cómo salir de la ciudad de La Plata. Ese hecho y dato relevante va a modificar la situación".

Sobre lo ocurrido, aclararon que "nadie niega que obró de forma negligente, imprudente y hasta diría temeraria. Pero de ninguna manera se representó la posibilidad de matar a alguien". En la misma línea indicaron que "ella no se justifica no desconoce lo acontecido. No tuvo la intención de matar a nadie. Habiéndose asumido la hipótesis de que se representó un resultado mortal no cabe la mejor duda que cabe la figura culposa.

Los letrados afirmaron que fue la propia querella la que pidió que la investigación se convierta de dolo eventual a dolo culposo, insistiendo en el hecho de que la influencer no tuvo la intención de matar.

"Son publicaciones de chicos, era una tendencia. No puede tomarse como indicio de cargo de nada. Es más, no tiene ni multas de tránsito", comentaron sobre los polémicos videos en los que ella se reconocía como "La Toretto".

Acerca de los pasos a seguir en la investigación, los abogados señalaron: "Luego de que ella declare se va a ver que no tuvo ninguna intención de matar. Va a aportar datos esclarecedores. Estamos esperando que la llamen a declarar a la otra conductora para verificar el testimonio de nuestra asistida.