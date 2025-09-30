30 de septiembre de 2025 Inicio
Córdoba: chocó dos veces el auto de una familia tras una discusión y le fracturó el cráneo a un bebé

El conductor de una camioneta Amarok impactó a propósito contra otro vehículo, a pesar de los gritos desesperados de una mujer que advertían por la presencia de un niño.

El agresor fue imputado por el delito.

El agresor fue imputado por el delito.

Luego de una discusión de tránsito en el barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, un hombre chocó dos veces de manera intencional a un auto en el que viajaban una pareja y su hijo de 18 meses y, producto del impacto, el niño terminó internado con una fractura de cráneo.

El hombre de 29 años que conducía fue identificado como Juan Cruz Peracca y fue imputado por el delito de lesiones leves dolorosas con alevosía. Fue trasladado a la cárcel de Bouwer donde quedó alojado. Los testigos indican que el agresor ignoró los pedidos de desesperación de la mujer.

“Le gritábamos que había un bebé, pero igual chocó de nuevo”, contó una vecina en El Doce. Cabe destacar que el segundo choque fue más violento que el primero y el bebé tuvo que ser rescatado del auto para llevarlo al hospital.

Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de cráneo, una lesión de extrema gravedad para los meses que tiene, pero no presenta compromiso neurológico por el momento.

La Policía de Córdoba detuvo al agresor, mientras que el niño quedó en estado reservado y su familia pidió cautela y respeto.

