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Estrepitosa separación de una de las parejas más queridas tras dos años de relación

Los cantantes habrían terminado su vínculo en los últimos meses por diferentes crisis que terminaron en escándalo. ¿Todo mal?

Se terminó el amor entre Luck Ra y la Joaqui.

Se terminó el amor entre Luck Ra y la Joaqui.

Imagen hecha con IA

La relación entre La Joaqui y Luck Ra no parece estar en su mejor momento y en redes sociales confirmaron su separación. Están juntos desde 2024 y no se habían hecho virales sus escándalos ni peleas por sus perfiles bajos, sin embargo, todo terminó de manera muy ruidosa. ¿Por qué?

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La cuenta de Instagram Lomáspopu detalló que, en las últimas publicaciones, no hubo me gusta muto, es decir, ni uno ni otro se likearon. Esto despertó dudas entre sus fanáticos porque sus comentarios eran los primeros en aparecer.

Otro de los indicios fue que la cantante subió un video y utilizó la canción Ojitos mentirosos, además de parecer angustiada. Mientras que, el cordobés también estuvo en un stream con Spreen y Carrera y se generó un incómodo momento.

“Se dio a entender que ya no están juntos. Hay muchos indicios de que pasa algo. Ayer hablé con gente y me contaron situaciones que me dan separación. No nombraron a La Joaqui. Los comentarios hablaban de ella, pero ellos no lo leían en voz alta. Como que todo el tiempo se entiende que ya no están juntos", indicó Lomáspopu.

Se terminó el amor para Franco Colapinto y Maia Reficco: qué pasó

Luego de todas las especulaciones sobre su vínculo amoroso generado por la poca interacción en redes sociales, la relación entre Franco Colapinto y Maia Reficco se habría terminado. La distancia y los pocos tiempos afectaron a los famosos.

La información la brindó Pepe Ochoa en LAM: “Estaba enganchado con ella, se puso de novio, pero no le puede dar ni la energía ni el lugar que ella se merece como novia”. Hace semanas que no se puede ver y eso repercutió directo. “Ella lo llamó y decidieron cortar el vínculo porque él no estaba para esa. Él está en otra, para triunfar y hacer lo que quiere cuando quiere”, agregó.

Esto empezó porque dejaron de tener interacción en redes sociales, como me gusta o comentarios que antes se hacían todo el tiempo. Maia festejó su cumpleaños y él no estuvo para ella, ni tampoco publicó una foto para expresar su cariño.

A esto se le suma la ausencia de Reficco en las últimas carreras del calendario de la Fórmula 1, que dio indicios. Las agendas separadas de los dos alimentaron las especulaciones y se confirmaron. Fin del amor para el deportista y la actriz argentinoestadounidense.

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