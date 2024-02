La Asociación Síndrome Down de Argentina rechazó la burla de Javier Milei: "Se trató de un acto de discriminación"

Detallaron que desde el Gobierno consideraron "un error" el episodio donde el presidente dio "me gusta" a una imagen del gobernador Ignacio Torres con el rostro editado como de una persona con síndrome de Down.

La Asociación Síndrome Down de a República Argentina (ASDRA) rechazó el acto discriminatorio del presidente Javier Milei hacía las personas con síndrome de Down en redes sociales.

También se hicieron contactos con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), pero, por ahora, no hubo respuestas.

En su descargo, ASDRA recordó que "durante el día de ayer, el presidente Milei respaldó mensajes en X (ex Twitter) que se burlaban de Torres por supuestamente no abrir su cuenta de correo electrónico. Uno de los «me gusta» que el presidente otorgó fue a un meme que mostraba a Torres con características de una persona con síndrome de Down, como si esa condición fuera la causa por la cual el gobernador no había visto su correo a tiempo".

Ya habían demandado a Milei por usar la palabra "mogólico" como insulto

Desde ASDRA remarcaron que este "exabrupto de Milei preocupa porque antes de que asumiera a la Presidencia utilizó el término “mogólico” para insultar y descalificar a una persona.

En ese momento, la asociación también repudió la utilización del término como agravio, algo que "entiende a la discapacidad intelectual como algo fuera de lo normal, incorrecto u objeto de burla".

La reiterada actitud y vulneración de las personas con Síndrome Down, por parte dela hora mandatario, la Red T21 recordó que, a través de ASDRA se envió una nota a la Andis el 11 de diciembre de 2023 y se realizaron distintos pedidos de reunión a través de contactos con asesores para tratar temas fundamentales en relación a la situación del colectivo de las personas con síndrome de Down, en particular, y con discapacidad, en general, pero aún no hubo novedades.

Qué es la Red Argentina T21

La Red Argentina T21 nuclea a asociaciones y grupos de familias de personas con trisomía 21 de distintos puntos del país.

Son miembros fundadores: de ASDRA, ASDEC (La Rioja), Colibrí (Salta), Asociación Villa Ángela Trisomía 21 (Chaco), Down is Up (Tucumán), ADOM (Mendoza), ARID (San Juan), Fundación Incluir (Entre Ríos), AISDRO (Rosario, Santa Fe), Caleuche (La Pampa), AVISDOWN (Córdoba), ApaSiDo (Río Negro y Neuquén), APASDECH (Chubut), ASDRiG (Santa Cruz) y Familias Autoconvocadas de Ushuaia (Tierra del Fuego).

