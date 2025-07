La asamblea de residentes del Garrahan denuncian que el Gobierno cerró la residencia de pediatría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ResisGarrahan/status/1940391843524493581&partner=&hide_thread=false CERRO LA RESIDENCIA DE PEDIATRÍA DEL GARRAHAN



Sí, leíste bien. El Ministerio de Salud decidió cerrar la residencia de pediatría más prestigiosa del país, y lo hizo por la puerta de atrás: transformándolo en una beca precarizada.



¿Qué significa esto? Que los residentes…

Los médicos y las médicas en formación explicaron que la residencia transformada en una beca, significa que el personal dejará de "cobrar un sueldo en blanco, no tendremos obra social, aportes jubilatorios, aguinaldo, licencias y antigüedad en el hospital. A cambio, recibiremos un "estipendio". No es salario. No hay derechos laborales. No hay futuro".

Además, expresaron que "como si el prestigio pudiera pagar alquiler, comida o salud. Como si los cuatro años de formación, guardias interminables y responsabilidades clínicas pudieran pagarse con palmaditas en la espalda". Esto se suma al reclamo por la situación presupuestaria, los trabajadores advirtieron que las condiciones laborales "no han mejorado" y exigieron "una respuesta concreta" por parte del Ministerio de Salud.

"Sin residentes, el Garrahan no funciona. Esto no es solo un ataque a los médicos en formación: es un intento de destruir el sistema de residencias como lo conocemos, de precarizar aún más la salud pública", sentenciaron en el escrito.

Médicos del Garrahan renovaron su reclamo: "Seguimos esperando una respuesta concreta"

"Desde la última conferencia del 13 de junio pasado hasta hoy, hubo 14 renuncias más. Implican grupos de trabajo interdisciplinario que se desarman", afirmó la jefa de Clínica de Emergencias, Ana Fustiñana. En total, los trabajadores contabilizan 210 renuncias en lo que va del año.

En una carta abierta a la sociedad leída por el jefe del Servicio de Oncología, Pedro Zubizarreta, señalaron que "la situación no ha mejorado, las renuncias continúan. Pese a cada esfuerzo realizado, a cada intento de diálogo, seguimos esperando una respuesta concreta, una propuesta seria, un gesto de respeto", aseguraron.

El acto se realizó luego de que fracasara la tercera audiencia de recomposición salarial, que debía realizarse este lunes. "Lamentablemente, una vez más, no se hicieron presentes ni las autoridades del hospital ni las del Ministerio de Salud. El conflicto con los residentes tampoco está resuelto. Nos preguntamos, entonces, cuáles son nuestros canales de diálogo, cuál es la forma en que debemos tratar este conflicto", cuestionaron.

Los trabajadores afirmaron que su intención no es que se "naturalice" el conflicto. "No queremos que la sociedad ni las autoridades se acostumbren a vernos de paro, ni tampoco que piensen que bajamos los brazos. No nos queremos rendir porque estamos defendiendo algo mucho más grande que un salario", remarcaron.