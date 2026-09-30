La apuñaló por celos: brutal discusión y femicidio en San Martín Los vecinos vieron que salía humo de una de las viviendas del barrio y, cuando se acercaron a asistir a quienes vivían ahí, descubrieron que el hombre había matado a su pareja y se había quitado la vida. Por Agregar C5N en









El lugar del femicidio.

Un joven de 24 años asesinó a puñaladas a su pareja de 38 tras una discusión en su casa de San Martín. Tras el femicidio, intentó incendiar la propiedad para ocultar el crimen, pero finalmente se quitó la vida en la calle.

El episodio se desencadenó pasadas las 13:30 en un domicilio ubicado sobre la avenida Constituyentes, al fondo de un pasillo compartido. Según los primeros datos de la investigación, el conflicto se habría iniciado cuando la víctima, identificada como Romina (38), descubrió mensajes en el teléfono celular de su pareja, Aaron (24). La discusión derivó rápidamente en un ataque violento en el que el agresor utilizó un arma blanca para asesinar a la mujer.

De acuerdo con lo que contó Mariela López Brown en La Mañana por C5N, tras cometer el femicidio, el agresor intentó prender fuego la vivienda con el objetivo de encubrir el crimen, lo que alertó a los vecinos al ver salir humo del lugar. Al no lograr propagar las llamas, el joven se autolesionó con la misma arma blanca y caminó hacia la vía pública, donde cayó desvanecido sobre el asfalto y falleció a los pocos metros del ingreso al pasillo.

Efectivos policiales y servicios de emergencia arribaron al lugar tras el llamado de los vecinos, constatando el fallecimiento de ambas personas en la escena. Peritos de la policía científica trabajaron en el sitio recolectando evidencia e investigan si existían denuncias previas o antecedentes por violencia de género entre la pareja.

Romina era madre de dos menores: una niña que convivía con ella y un niño que reside con su padre biológico. Tras el trágico desenlace, las autoridades confirmaron que ambos menores se encuentran contenidos y a resguardo de sus familiares.