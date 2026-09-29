Córdoba: un pitbull atacó a una jubilada de 82 años y los vecinos apuñalaron al perro La víctima sufrió la fractura de su fémur y permanece internada en estado delicado en Unquillo. El animal, que ya contaba con antecedentes de violencia judicializados en 2024, murió en la calle. Por Agregar C5N en









El perro murió en la calle y la jubilada debió ser internada.

Una mujer de 82 años sufrió la fractura de su fémur este martes tras ser atacada por un pitbull en el barrio Lomas Sur de Villa Allende, Córdoba. El animal se escapó de una casa e impactó contra la jubilada en la calle. Un grupo de vecinos apuñaló al perro para frenar la embestida, tras lo cual la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Unquillo.

Mientras asistían a la mujer, los médicos atendieron también a otra vecina de 72 años que presentó una herida cortante en una mano como resultado del altercado. Ambos traslados se ejecutaron de manera prioritaria hacia el centro de salud regional.

Efectivos policiales arribaron al lugar y constataron la muerte del can sobre el asfalto. El animal presentó múltiples cortes en distintas partes del cuerpo. Los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes para preservar la zona y tomaron declaración a los testigos.

El registro oficial confirmó un hecho previo en mayo de 2024. En esa oportunidad, el perro atacó a una vecina de 60 años y mordió a su propio dueño. Pese a la gravedad del antecedente y la causa judicial, el tribunal dispuso la restitución del animal a sus propietarios.

Los vecinos de Lomas Sur exigen respuestas por la reincidencia del perro La devolución del animal derivó en esta nueva agresión con secuelas físicas graves para la anciana. La reincidencia del can desató la indignación del vecindario ante la inacción de las autoridades. El caso reabrió la polémica provincial sobre la tenencia de perros peligrosos.

Los residentes del sector expresaron a InfoVillaAllende que se encuentran "hartos" de la presencia de un animal fuera de control. La indignación creció porque las advertencias previas no evitaron el trágico desenlace. Los frentistas reclaman sanciones para los responsables. La Justicia inició una nueva investigación para determinar la responsabilidad penal de los dueños del perro. Se aguardan resoluciones en las próximas horas sobre las fallas en la custodia de la mascota. Mientras tanto, la mujer de 82 años continúa bajo supervisión médica.