La ANMAT prohibió una reconocida marca de repelente para mosquitos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió una reconocida marca de repelente para mosquitos. Mediante la disposición 2110/2024 publicada en el Boletín Oficial, el organismo alertó sobre irregularidades en el producto, ya que no pueden establecer sus condiciones de elaboración.

"El Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal realizó una fiscalización electrónica en busca de publicaciones donde se ofrecieran para la venta productos bajo el parámetro de búsqueda Liestar", expresaron y, pudieron encontrar al artículo en cuestión en venta en sitios web como: Mercado Libre, Instagram, y en www.liestar.com.ar.

Se constató que el producto no se encuentra inscripto ante la ANMAT, a raíz de esto y con el "fin de proteger a eventuales usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de productos cosméticos no inscriptos ante esta ANMAT, para los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y para los que no es posible brindar garantías acerca del cumplimiento de la condiciones higiénico-sanitarias pertinentes".

Desde la ANMAT decidieron prohibir la comercialización de “Repelente mosquitos líquido, marca LIESTAR”, junto a otra serie de productos de la misma marca.

Productos de la marca Liestar prohibídos por la ANMAT